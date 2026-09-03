Zvijezda 'Divljih pčela' uskoro lovi zlikovce, a za Cafe je postao na jedan dan James Dean

Kao dječak maštao je o policajcima, akciji i junacima koji spašavaju druge, a Spider-Man mu je bio jedan od najvećih heroja. Danas Ivan Barišić (27) na setu doista lovi “zlikovce”, barata oružjem i stavlja lisice. Nakon Nikole Vukasa iz “Divljih pčela”, zbog koje mu ljudi ovoga ljeta prilaze čak i dok pliva u moru, od 7. rujna gledat ćemo ga u sasvim drukčijoj ulozi, kao inspektora Tonija Kovačića u RTL-ovim “Specijalistima Zagreb”.



Osim prve krimi RTL-ove serije, ove jeseni “u niskom su startu” kako prikovati TV publiku uz male ekrane. Od 8. rujna na platformi Voyo kreće prvi reality avanturistički show “Asia Express: Zmajeva ruta”. Devet timova putovat će kroz Aziju s budžetom od jednog eura na dan!



Ako ste željni strasti i ljubavnih drama, 13. rujna kreće regionalni dating show “Love Island Adria”. Vila na Tenerifama je spremna! A od 6. rujna Nova TV ima novu domaću uzdanicu. Zavirili smo iza kulisa “Slučajne obitelji”. Donosimo i najdetaljniji TV program, tu je vodič kroz sapunice, kino i streaming.