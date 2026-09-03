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U PETAK NA KIOSCIMA

Zvijezda 'Divljih pčela' uskoro lovi zlikovce, a za Cafe je postao na jedan dan James Dean

Piše 24sata,
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Zvijezda 'Divljih pčela' uskoro lovi zlikovce, a za Cafe je postao na jedan dan James Dean
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Foto: Sandra Šimunović/Pixsell/Promo
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Kao dječak maštao je o policajcima, akciji i junacima koji spašavaju druge, a Spider-Man mu je bio jedan od najvećih heroja. Danas Ivan Barišić (27) na setu doista lovi “zlikovce”, barata oružjem i stavlja lisice. Nakon Nikole Vukasa iz “Divljih pčela”, zbog koje mu ljudi ovoga ljeta prilaze čak i dok pliva u moru, od 7. rujna gledat ćemo ga u sasvim drukčijoj ulozi, kao inspektora Tonija Kovačića u RTL-ovim “Specijalistima Zagreb”.

U PETAK NA KIOSCIMA Vini Jurčić gledat ćemo u krimi seriji 'Specijalisti Zagreb', a za Cafe pozirala kao Jodie Foster
Vini Jurčić gledat ćemo u krimi seriji 'Specijalisti Zagreb', a za Cafe pozirala kao Jodie Foster


Osim prve krimi RTL-ove serije, ove jeseni “u niskom su startu” kako prikovati TV publiku uz male ekrane. Od 8. rujna na platformi Voyo kreće prvi reality avanturistički show “Asia Express: Zmajeva ruta”. Devet timova putovat će kroz Aziju s budžetom od jednog eura na dan!

SAMO UZ 24SATA Redatelj Branko Schmidt za Cafe pozirao kao Ernest Hemingway
Redatelj Branko Schmidt za Cafe pozirao kao Ernest Hemingway


Ako ste željni strasti i ljubavnih drama, 13. rujna kreće regionalni dating show “Love Island Adria”. Vila na Tenerifama je spremna! A od 6. rujna Nova TV ima novu domaću uzdanicu. Zavirili smo iza kulisa “Slučajne obitelji”. Donosimo i najdetaljniji TV program, tu je vodič kroz sapunice, kino i streaming. 

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