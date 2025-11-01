Zvijezda 'Kućanica' pokrenula burnu raspravu o starenju: 'Ne lažite o operacijama i botoksu'

Teri Hatcher (60) ponovno je pokrenula raspravu o starenju u Hollywoodu nakon što se pojavila s iznenađujuće zaglađenim licem i izazvala lavinu komentara o mogućim zahvatima. No, glumica iz hit serije 'Kućanice' - nije bila pod nožem. U novoj epizodi podcasta 'The Skinny Confidential Him & Her Show' otvoreno je progovorila o pritisku koji poznate žene osjećaju da izgledaju 'vječno mlado', ali i o neiskrenosti svojih kolegica.

- 'Biti žena je teško. Starenje je teško. Dakle, nemam sud o tome kako se tko osjeća dobro u svom životu. Ne volim kad ljudi nisu iskreni o tome. Kad si poznat i lažeš, tjeraš nas ostale da se osjećamo loše u vezi samih sebe, jer te gledamo i kažemo: ‘Očito ne pijem dovoljno vode.‘ To je nepravedno' - rekla je Teri.

Glumica smatra da je iskrenost ključ, posebno u svijetu u kojem se starenje i dalje smatra manom, barem kad su žene u pitanju.

- Muškarci mogu ostarjeti i nazvat će ih šarmantnima. Kad to isto napravi žena, svi traže znakove umora i bora - dodala je Hatcher.

Teri kaže da svoj put pronalazi kroz ono što naziva 'unutarnjim radom' – umjesto da lice prepušta skalpelu.

- Kad se pogledam u ogledalo i pomislim da nešto nedostaje, moj odgovor nije facelift, nego emocionalni i intelektualni rad na sebi - priznala je glumica.

Podsjetila je i da je još prije više od deset godina javno pokazala svoje 'pravo lice' bez botoksa i filera, kako bi dokazala da nije podlegla trendovima. Danas vježba redovito, diže utege, planinari i, kako kaže, radi na tome da stari dostojanstveno.

- Pokušavam se fokusirati na to što mogu, a ne na to kako izgledam - zaključila je Hatcher.

