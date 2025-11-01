Obavijesti

OTVORENO PROGOVORILA

Zvijezda 'Kućanica' pokrenula burnu raspravu o starenju: 'Ne lažite o operacijama i botoksu'

Piše Marinela Mesar,
3
Foto: YouTube

Teri Hatcher priznala je kako je bijesna na slavne kolegice koje skrivaju estetske zahvate, te poručila da ona svoj potpuni mir pronalazi iznutra

Teri Hatcher (60) ponovno je pokrenula raspravu o starenju u Hollywoodu nakon što se pojavila s iznenađujuće zaglađenim licem i izazvala lavinu komentara o mogućim zahvatima. No, glumica iz hit serije 'Kućanice' - nije bila pod nožem. U novoj epizodi podcasta 'The Skinny Confidential Him & Her Show' otvoreno je progovorila o pritisku koji poznate žene osjećaju da izgledaju 'vječno mlado', ali i o neiskrenosti svojih kolegica.

Foto: YouTube

- 'Biti žena je teško. Starenje je teško. Dakle, nemam sud o tome kako se tko osjeća dobro u svom životu. Ne volim kad ljudi nisu iskreni o tome. Kad si poznat i lažeš, tjeraš nas ostale da se osjećamo loše u vezi samih sebe, jer te gledamo i kažemo: ‘Očito ne pijem dovoljno vode.‘ To je nepravedno' - rekla je Teri.

Glumica smatra da je iskrenost ključ, posebno u svijetu u kojem se starenje i dalje smatra manom, barem kad su žene u pitanju.

- Muškarci mogu ostarjeti i nazvat će ih šarmantnima. Kad to isto napravi žena, svi traže znakove umora i bora - dodala je Hatcher.

Teri kaže da svoj put pronalazi kroz ono što naziva 'unutarnjim radom' – umjesto da lice prepušta skalpelu.

- Kad se pogledam u ogledalo i pomislim da nešto nedostaje, moj odgovor nije facelift, nego emocionalni i intelektualni rad na sebi - priznala je glumica.

Podsjetila je i da je još prije više od deset godina javno pokazala svoje 'pravo lice' bez botoksa i filera, kako bi dokazala da nije podlegla trendovima. Danas vježba redovito, diže utege, planinari i, kako kaže, radi na tome da stari dostojanstveno.

- Pokušavam se fokusirati na to što mogu, a ne na to kako izgledam - zaključila je Hatcher.

REUTERS/Pixsell
REUTERS/Pixsell | Foto: Reuters/PIXSELL/AyBurlachenko

