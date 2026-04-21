MIRNA MIHELČIĆ SE UDALA

Zvijezda 'Kumova' objavila je fotografiju s intimnog vjenčanja

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Zvijezda 'Kumova' objavila je fotografiju s intimnog vjenčanja
Foto: Luka Dubroja

Nakon što se saznalo da se Mirna Mihelčić, koju gledatelji 'Kumova' znaju kao Matiju Macan, udala u tajnosti, glumica je na društvenim mrežama objavila jednu emotivnu fotografiju...

Mirna Mihelčić, zvijezda serije 'Kumovi', udala se ovih dana daleko od očiju javnosti za svog dugogodišnjeg partnera. Nakon što glazbeni sastav Boemi objavio njihovu fotografiju s vjenčanja, to je na svojim društvenim mrežama učinila i sama Mihelčić. Uz fotografiju na kojoj ona i njezin suprug poziraju zagrljeni, napisala je samo: 'Tomaši'. 

Ispod objave zaredale su se čestitke ovom novopečenom bračnom paru. 'Predivni, čestitam', 'Čestitam, draga! Sve najljepše', 'Prekrasni ljudi', Čestitke i blagoslovi', pisali su joj u komentarima. 

Mihelčić, koju gledatelji poznaju kao Matiju Macan, već godinama skriva identitet svog izabranika te nam je nedavno ispričala kako on ne želi biti javna osoba zbog čega ga ni ne želi izlagati javnosti. Međutim, otkrila nam je kako ju je privukla njegova stabilnost, toplina i iskrenost. 

Šibenik: Glumica Mirna Mihelčić
Šibenik: Glumica Mirna Mihelčić | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija

- Vodim vrlo miran, obiteljski život i volim da je privatan - rekla je za 24sata. 

Par zajedno ima i kćer Zoru koju su dobili prošle godine. 

Foto: Luka Dubroja

- Često ljudi misle da je teško uskladiti majčinstvo i naporan tempo snimanja, ali meni se maksimalno izašlo u susret pa ne snimam puno u danu - ispričala nam je tada. Dodala je kako majčinstvo 'od tebe napravi drugu osobu a da to ne primijetiš'. 

