Zvijezda 'Kumova' Petra Kraljev objavila rijetku fotku s novim dečkom Sandrom Gotalom

Glumica Petra Kraljev, poznata po ulozi u seriji "Kumovi", ponovno je raznježila pratitelje na društvenim mrežama objavivši novu zajedničku fotografiju sa svojim dečkom, nogometašem Sandrom Gotalom. Na slici poziraju nasmijani i opušteni čime su još jednom potvrdili koliko uživaju jedno u drugome i u svakom zajedničkom trenutku.

Foto: Instagram

Iako svoju privatnost obično drže podalje od očiju javnosti, ovoga su puta napravili iznimku. Petra je nedavno za Novu TV ispričala kako je započela njihova ljubavna priča.

- Dogodilo se tiho, bez velikih najava, ali s puno dubine. Upoznali smo se sasvim slučajno, kroz prijateljstvo, i stvari su se polako krenule slagati. Nije bilo prenaglašeno – sve je teklo prirodno, s puno međusobnog poštovanja i prepoznavanja. Skupa smo već neko vrijeme, ali više smo tipovi koji broje zajedničke trenutke, a ne mjesece - otkrila je glumica.

Otkrila je i što ju je posebno privuklo kod Sandra.

Foto: Instagram

- Osvojio me time što nije pokušavao ništa osvojiti. Bio je svoj, opušten i bez onih 'velikih priča'. Plus, ima ukusa i točno zna gdje je granica između fore i pretjerivanja. Nije se trudio glumiti frajera, a opet mu nekako uspijeva. Ima taj neki tihi šarm i pogođen smisao za humor i tko da tome odoli - kazala je Petra.

Njihovu svakodnevicu ispunjavaju male stvari koje život čine ljepšim, a upravo u njima najviše uživaju.

- Dani nam prolaze opušteno: šetnje, dobra knjiga, glazba u pozadini i pokoji tanjur nečeg finog. Najviše volimo one male, nenametljive rituale: jutarnje kave, večernje razgovore (zapravo, ja mislim da on to voli, a zapravo ja pričam, a on tu i tamo stigne nešto reći). I jako puno smijeha, dok ima toga, i oni ne baš tako ugodni trenuci brže se prebrode - kazala je glumica.