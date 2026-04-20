Zvijezda 'Kumova' se udala na tajnovitoj ceremoniji: Objavili su fotografiju nje i supruga...

Zvijezda serije 'Kumovi', Mirna Mihelčić, izrekla je sudbonosno 'da' ovih dana. Vjenčanje se odvilo daleko od očiju javnosti, a vijest o intimnom slavlju otkrila je glazbena grupa Boemi, koja je na Instagramu objavila fotografiju s mladencima uz poruku: 'Sretno našim mladencima! M & K'.

Mihelčić, koja u 'Kumovima' glumi Matiju Macan, sa svojim izabranikom je dugi niz godina, a imaju i kćer Zoru koja je došla na svijet prošle godine. Kako nam je ranije ispričala, osim što je bolje morala organizirati vrijeme, ništa se posebno nije promijenilo.

Foto: Luka Dubroja

- Često ljudi misle da je teško uskladiti majčinstvo i naporan tempo snimanja, ali meni se maksimalno izašlo u susret pa ne snimam puno u danu - ispričala nam je tada. Dodala je kako majčinstvo 'od tebe napravi drugu osobu a da to ne primijetiš'.

- Imala sam težak period prilagodbe na tu novu osobu koja sam postala. Sve što sam gradila godinama je preko noći nestalo i postala sam neka nova Mirna. Nije bilo lako odmah to sve prihvatiti jer nisam bila spremna. Sada sam presretna s ovom novom verzijom mene i veselim se novome mijenjaju - rekla je. U usklađivanju profesionalnog i privatnog života joj je pomogla i majka koja je došla u Zagreb na godinu dana čuvati Zoru.

Mihelčić nam je tada ispričala i kako ju je suprug privukao stabilnošću, toplinom i iskrenošću, no dodala je kako ga ne želi izlagati javnosti jer on ne želi biti javna osoba. Također, rekla je i kako ona sama sebi nije javna osoba.

- Ja sebi nisam javna osoba i samim time mi je bitno da ne znaju svi sve detalje mog života, a i mislim da ne živim neki preuzbudljiv život kako to ljudi očekuju kad ste glumica. Vodim vrlo miran, obiteljski život i volim da je privatan - objasnila je tada.