MIRNA MIHELČIĆ

Zvijezda 'Kumova' se udala na tajnovitoj ceremoniji: Objavili su fotografiju nje i supruga...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Zvijezda 'Kumova' se udala na tajnovitoj ceremoniji: Objavili su fotografiju nje i supruga...
Šibenik: Glumica Mirna Mihelčić | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Mirna Mihelčić, gledateljima poznatija kao Matija Macan iz 'Kumova' se udala za dugogodišnjeg partnera. Oni su prošle godine dobili i kćer Zoru

Zvijezda serije 'Kumovi', Mirna Mihelčić, izrekla je sudbonosno 'da' ovih dana. Vjenčanje se odvilo daleko od očiju javnosti, a vijest o intimnom slavlju otkrila je glazbena grupa Boemi, koja je na Instagramu objavila fotografiju s mladencima uz poruku: 'Sretno našim mladencima! M & K'. 

Mihelčić, koja u 'Kumovima' glumi Matiju Macan, sa svojim izabranikom je dugi niz godina, a imaju i kćer Zoru koja je došla na svijet prošle godine. Kako nam je ranije ispričala, osim što je bolje morala organizirati vrijeme, ništa se posebno nije promijenilo. 

Foto: Luka Dubroja

- Često ljudi misle da je teško uskladiti majčinstvo i naporan tempo snimanja, ali meni se maksimalno izašlo u susret pa ne snimam puno u danu - ispričala nam je tada. Dodala je kako majčinstvo 'od tebe napravi drugu osobu a da to ne primijetiš'. 

- Imala sam težak period prilagodbe na tu novu osobu koja sam postala. Sve što sam gradila godinama je preko noći nestalo i postala sam neka nova Mirna. Nije bilo lako odmah to sve prihvatiti jer nisam bila spremna. Sada sam presretna s ovom novom verzijom mene i veselim se novome mijenjaju - rekla je. U usklađivanju profesionalnog i privatnog života joj je pomogla i majka koja je došla u Zagreb na godinu dana čuvati Zoru. 

POGLEDAJTE GALERIJU: Mihelčić za Cafe postala Wednesday 

Foto: Luka Dubroja

Mihelčić nam je tada ispričala i kako ju je suprug privukao stabilnošću, toplinom i iskrenošću, no dodala je kako ga ne želi izlagati javnosti jer on ne želi biti javna osoba. Također, rekla je i kako ona sama sebi nije javna osoba. 

- Ja sebi nisam javna osoba i samim time mi je bitno da ne znaju svi sve detalje mog života, a i mislim da ne živim neki preuzbudljiv život kako to ljudi očekuju kad ste glumica. Vodim vrlo miran, obiteljski život i volim da je privatan - objasnila je tada. 

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama: Kate se ne želi predati, a Jakov sumnja...
TJEDNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama: Kate se ne želi predati, a Jakov sumnja...

Doznajte što vas očekuje ovog tjedna (od 20. do 24. travnja) u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
FOTO Ove poznate dame ludo su se zabavljale na Coachelli, s minimalno krpica na sebi
KIM, KYLIE, HEIDI....

FOTO Ove poznate dame ludo su se zabavljale na Coachelli, s minimalno krpica na sebi

Slavne dame odlučile su se malo opustiti i zabaviti na jednom od najpoznatijih svjetskih festivala Coachella u Kaliforniji, a za taj su spektakl odabrale vrlo izazovne i nadasve zanimljive odjevne kombinacije...
ŠOK SCENE Sydney Sweeney gola liže sladoled, glumi psa...
ČESTO JE GOLIŠAVA

ŠOK SCENE Sydney Sweeney gola liže sladoled, glumi psa...

Izašla je tek druga epizoda 3. sezone HBO-ove serije 'Euforija', a dojmovi se ne stišavaju, posebice kada je u pitanju Cassie, lik koji je utjelovila Sydney Sweeney. Ona počne kreirati sadržaj koji objavljuje na platformi za odrasle, a silna golotinja šokirala je gledatelje

