Zvijezda 'Kumova' zapjevala hit Amy Winehouse: Poslušajte!

Ana Uršula Najev (27), koju su mnogi gledatelji upoznali u seriji Kumovi, svoje je pratitelje na društvenim mrežama iznenadila izvedbom pjesme 'Back To Black', Amy Winehouse. Osim glumačkog talenta, Ana je još jednom dokazala svoje umijeće pjevanja.

U videu koji je podijelila s mnogobrojnim pratiteljima svira gitaru i pjeva.

- Gitara protiv žene - napisala je glumica.

'Prekrasno pjevaš i sviraš', 'Brutalno', 'Koji glas žena ima', zaredali su se komplimenti.

Glumica rado dijeli snimke na kojima pjeva. Jednom je izvela i pjesmu 'You Know I'm No Good', Amy Winehouse. Kako je ranije izjavila, ta joj je pjevačica jedna od najvećih glazbenih uzora.

Zagreb: Ana Uršula Najev kao Amy Winehouse | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL