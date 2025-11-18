Obavijesti

DOBIO 30 GODINA

Zvijezda 'Ludih sedamdesetih' optužena za silovanje želi opet na sud: Za sve krivi odvjetnika

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
AFI Fest 2011 - 'Rampart' Premiere | Foto: BlackPanther/Press Association/PIXSELL

Sada krivi svog odvjetnika za kojeg tvrdi da nije pozvao ključne svjedoke tijekom suđenja i zbog toga traži da se posuda poništi. Tvrdi i kako je policija bila pristrana

Glumac popularne serije 'Lude sedamdesete' Danny Masterson (49) je prije dvije godine osuđen zbog silovanja koja su se dogodila u njegovoj kući u Hollywood Hillsu 2003. godine. 

Sada krivi svog odvjetnika za kojeg tvrdi da nije pozvao ključne svjedoke tijekom suđenja i zbog toga traži da se posuda poništi, piše PageSix. U dokumentima koje je priložio sudu, glumac tvrdi da je njegov odvjetnik Philip Cohen ispitao samo dva od potencijalnih 20 svjedoka koji su mogli govoriti u njegovu obranu. Također, kaže da nije pokušao kontaktirati svjedoke, za koje je tvrdio da su dali 'izjave policiji i istražiteljima'. 

POD NADZOROM 24 SATA DNEVNO Zvijezda 'Ludih sedamdesetih' premješten u strogi zatvor: U njemu je bio i Charles Manson
Zvijezda 'Ludih sedamdesetih' premješten u strogi zatvor: U njemu je bio i Charles Manson
Foto: Capture

Osim toga, Masterson tvrdi kako su odvjetnici Scijentološke crkve savjetovali Cohenu da pozove njihove članove kako bi se borili protiv optužbi, ali on to navodno nije učinio. Neki od tih ljudi, kako se navodi, bili su prijatelji žrtava te su ranije čuli drugačije opise spornih događaja. Na suđenju se dosta govorilo o Scijentološkoj crkvi.

POTVRDIO ODVJETNIK Kraj ljubavi nakon što su ga osudili zbog silovanja: Supruga Mastersona zatražila razvod
Kraj ljubavi nakon što su ga osudili zbog silovanja: Supruga Mastersona zatražila razvod

Također, tvrde i kako je policija bila pristrana te da je glumica Leah Remini, koja je poznata kritičarka Scijentološke crkve, utjecala na istragu. U dokumentu navode kako je ona djelovala kao neka vrsta savjetnice tužiteljstva i da je njezin osobni sukob s Mastersonom navodno utjecao na proces.

Canon Appreciation Reception Celebrating 20 Years Of Sponsorship Bellagio Hotel & Casino - Las Vegas
Canon Appreciation Reception Celebrating 20 Years Of Sponsorship Bellagio Hotel & Casino - Las Vegas | Foto: AJM/Press Association/PIXSELL

Inače, Masterson je osuđen na 30 godina do doživotnog zatvora zbog silovanja dviju žena. Glumac će imati pravo na uvjetni dopust u dobi od 66 godina, a sudac je odbio njegov zahtjev za jamčevinu jer 'nema ženu kojoj bi mogao ići kući'. Bijou Phillips, njegova tadašnja supruga je nakon osude podnijela je zahtjev za razvod braka.

