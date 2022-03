Ukrajinsko-američki prvak u latinsko-balskom plesu i jedan od profesionalnih plesača showa 'Ples sa zvijezdama', Maksim Aleksandrovič Chmerkovskiy (42), već je danima 'zarobljen' u Kijevu dok traje ruska invazija Ukrajine.

U ponedjeljak je na svome Instagram profilu podijelio video u kojem je otkrio da je bio priveden te kako i dalje pokušava pronaći način na koji bi pobjegao iz zemlje.

- Ulice su lude. Čak su me i uhitili, ali je sada sve dobro. To je vjerojatno bila najmanje traumatično iskustvo od svega proteklih dana u Ukrajini. Za mene je to bio samo povrat u realnost - rekao je, no nije otkrio razlog uhićenja.

Rekao je svojim pratiteljima i da ne paničare ako on nestane s društvenih mreža na nekoliko dana jer pokušava pronaći način za izlazak iz zemlje.

- Pokušat ću izaći iz Ukrajine. Krenuti ću prema granici. Imam opcije i malo sam nervozan, ali mislim da će sve proći dobro. Znam da će biti dobro - sam je sebe uvjeravao.

Video u kojemu objašnjava pratiteljima trenutno stanje u njegovoj zemlji objavio je i dan ranije. Tada su ga obuzele emocije dok je pričao o Ukrajini. Plesač je tako objavio i niz zastrašujućih fotografija i videozapisa na svojim Instagram pričama u kojima su prikazane eksplozije i destrukcija koju je vidio. Rekao je tada pratiteljima da je pod nevjerojatnim stresom nakon što je vidio nevine ljude koji su izgubili živote.

- Na sigurnom sam, ali ovo nije normalno. Mislim da svi sada prolazimo kroz razne emocije i mislim da je vrijeme da svoje pokažem na drugi, otvoreniji način - rekao je u videozapisu dok se trudio suzdržati suze.

- Ovo je rat. Luda situacija i gubim se. Ovo nije vapaj za pomoć. Veliki sam dečko. Mogu se nositi sa samim sobom, ali počinjem gubiti kontrolu nad vlastitom glavom i mislima - dodao je.

Zahvalio se svima koji pokušavaju pomoći njegovoj zemlji i civilima koji su uspjeli pobjeći, ali i onima na granici.

- Realnost je ta da svi samo želimo ići kući. Samo se nadam sigurnom kraju ovoga svega - zaključio je.