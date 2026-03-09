Zvijezda realityja snimanog u Hrvatskoj traži odštetu od 633 mil. dolara zbog uznemiravanja

Bivši sudionik popularnog reality showa “Below Deck”, Emile Kotze, podnio je tužbu protiv televizijske kuće NBCUniversal u iznosu od čak 633 milijuna dolara, tvrdeći da je tijekom snimanja emisije bio žrtva seksualnog uznemiravanja.

Kotze, danas 34-godišnjak koji se pojavio u trećoj sezoni showa 2015. godine, u listopadu 2025. podnio je izmijenjenu saveznu tužbu na sudu u južnom okrugu New Yorka. Njegova prvotna tužba podnesena je u lipnju iste godine, pokazuju sudski dokumenti do kojih je došao Page Six.

U izmijenjenoj tužbi Kotze tvrdi da je tijekom rada na emisiji bio izložen “neprijateljskom radnom okruženju ispunjenom seksualnim uznemiravanjem, manipulacijom i opasnim uvjetima”. Profesionalni mornar na luksuznim jahtama navodi i da ga NBCUniversal nije zaštitio od zlostavljanja, da ga je oklevetao, neovlašteno koristio njegov lik te da je, kada je pokušao potražiti pravdu, protiv njega pokrenuta kampanja zataškavanja i odmazde.

Foto: Instagram

U tužbi također tvrdi da je u projekt uključen pod “lažnim izgovorom”, jer mu je navodno predstavljeno da će sudjelovati u dokumentarcu o životu na jahtama, a ne u reality showu. Kotze dalje navodi da su ga producenti emisije postupno gurali u “romantičnu zapetljanost” s kolegicom iz showa Raquel “Rocky” Dakotom.

Osim toga, optužio je NBCUniversal i producente emisije da su ga diskriminirali zbog toga što dolazi iz Južne Afrike. Tvrdi i da je treća sezona emisije montirana na način koji ga je lažno prikazao kao “mizoginog” i “nezrelog”.

Kotze u tužbi navodi da mu je zbog svega toga uništena nekoć perspektivna karijera u svijetu jahti te tvrdi da je praktički “na crnoj listi” industrije, zbog čega procjenjuje da je izgubio oko 123 milijuna dolara buduće zarade.

Također navodi kako je imao značajne troškove liječenja i psihološke terapije zbog traume te da se i dalje nosi s ozbiljnim emocionalnim posljedicama, uključujući posttraumatski stresni poremećaj (PTSP), anksioznost i depresiju.

Foto: Instagram

Ukupno od NBCUniversala potražuje 633 milijuna dolara odštete — 123 milijuna dolara za navodno izgubljenu zaradu, 500 milijuna dolara kaznene odštete te 10 milijuna dolara kompenzacijske odštete.

S druge strane, NBCUniversal je u studenom 2025. podnio zahtjev za odbacivanje tužbe. Televizijska kuća tvrdi da je tužba podnesena prekasno, odnosno deset godina nakon emitiranja treće sezone emisije, čime je, prema njihovim navodima, prekoračen zakonski rok za pokretanje postupka.

U svom odgovoru mreža se pozvala i na Prvi amandman američkog ustava, ističući kako “vlada, uključujući i pravosuđe, ne može određivati što smijemo vidjeti, čitati, govoriti ili slušati”.