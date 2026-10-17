Glumica otkriva što čeka Terezu, kakva je atmosfera na setu te se prisjeća odrastanja i puta do glume
Margarita Mladinić za CAFE PLUS+
Zvijezda serije 'Divlje pčele': Triput su me odbili, a danas živim svoj san i igram Terezu
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Za prvi honorar od glume kupila je kožnatu jaknu koju je mjesecima gledala. Onda je do kraja mjeseca živjela na palenti. Margarita Mladinić (27), koja je odrasla u Splitu, danas staje pred kamere kao Tereza Vukas u RTL-ovim 'Divljim pčelama', ali do prve velike prilike nije stigla preko noći. Akademiju je upisala iz četvrtog pokušaja, a dotad je šest dana u tjednu odrađivala osmosatne smjene u kinu. Pred naš objektiv stigla je s posebnim društvom, psićem Baom, koji se nakratko okušao u ulozi malog asistenta. Nekoliko je puta tijekom snimanja slatko zaspao, no tko bi mu to zamjerio? Ipak, još je beba.
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