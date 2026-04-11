NAKON 20 GODINA

Zvijezda serije 'Malcolm u sredini' o povratku glumi: 'Htio sam probati nešto drugačije'

Piše Natali Smirčić,
Kaotični obiteljski život vraća se na male ekrane, a glumačka postava ostala je gotovo nepromijenjena

Glumac Justin Berfield (40), najpoznatiji po ulozi Reesea u kultnoj seriji 'Malcolm u sredini', nije očekivao da će se vratiti glumi nakon što je proveo dva desetljeća daleko od svjetla reflektora. Sada se ponovno našao u poznatoj ulozi u novom, četverodijelnom nastavku serije.

Berfield se pridružio originalnoj glumačkoj postavi, uključujući Bryana Cranstona, Jane Kaczmarek, Frankieja Muniza i Christophera Mastersona, u mini-seriji 'Malcolm u sredini: Život je i dalje nepravedan'.

Glumac, koji je posljednjih godina živio povučeno, u novom je intervjuu za Us Weekly progovorio o svojoj odluci da napusti Hollywood i o osjećaju povratka na set.

Odlazak na vrhuncu slave

Berfield je objasnio kako je nakon godina neprekidnog rada osjetio potrebu za promjenom. Karijeru je započeo kao petogodišnjak i neprestano je radio do kraja snimanja serije koja je trajala sedam godina.

​- Jednostavno sam odrastao neprestano radeći i htio sam probati nešto drugačije - rekao je Berfield.

Nakon završetka serije okušao se u produkciji te je radio na projektima kao što su 'The Country Bears', 'Romance and Cigarettes' i 'Sons of Tucson'. Neko je vrijeme putovao i istraživao svijet, no život ga je odveo u drugom smjeru.

Obiteljski život i povratak na set

Posljednjih nekoliko godina Berfield je proveo kao otac posvećen obitelji i odgoju svoje djece.

​- Oženio sam se, dobio dvoje djece i vrijeme je jednostavno proletjelo. Sada je prošlo 20 godina i sretni smo što imamo priliku ponovno se vratiti svemu - izjavio je.

Berfield privatni život drži podalje od očiju javnosti. Ipak, istaknuo je kako mu je bilo drago što je njegova starija kći mogla vidjeti čime se bavi.

​- Bilo je stvarno lijepo pokazati starijoj kćeri kako radim, tako da to može vidjeti uživo, što je bolje nego da samo upali televizor i gleda nešto. Imala je priliku vidjeti me na setu - kazao je.

Tvrdi kako pri povratku pred kamere nije osjećao gotovo nikakvu tremu, dijelom i zato što je dugo bio izvan glumačkog svijeta.

​- Povukao sam se iz glume prije 20 godina, tako da nisam osjećao velik pritisak. Naravno, sam sam sebi stvorio pritisak jer sam želio napraviti dobar posao i da ljudi uživaju u seriji, ali više se radilo o tome da i ja uživam u trenutku - objasnio je.

Rad s originalnim autorom serije, Linwoodom Boomerom, i starom ekipom glumaca učinio je cijelo iskustvo jednostavnim i opuštenim. Jedini značajan izuzetak u glumačkoj postavi je Erik Per Sullivan, koji je glumio mlađeg brata Deweyja, a koji je odbio sudjelovati u nastavku, piše Daily Mail Online.

Nakon što je snimanje završeno prošle godine, Berfield je podijelio svoje dojmove na Instagramu.

"Bilo je nevjerojatno susresti se sa starim prijateljima i upoznati neke nove sjajne ljude! Sretni smo što smo se nakon 20 godina mogli vratiti ovim likovima i vidjeti gdje su sada", napisao je. "Bilo mi je jako zabavno vratiti se u svoj stari život glumca... a sada je vrijeme za povratak u vožnju djece i mijenjanje pelena!", dodao je.

*uz korištenje AI-ja

