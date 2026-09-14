Zvijezda serije 'Moderna obitelj' drastično je promijenila izgled

Glumac Eric Stonestreet, najpoznatiji po ulozi Camerona Tuckera u hit-seriji "Moderna obitelj", iznenadio je pratitelje novom fotografijom na kojoj je pokazao znatno vitkiju figuru. Već nekoliko godina Stonestreet pokušava izgubiti kilograme i živjeti zdravijim životom, budući da ima dijabetes tipa 2.

Glumac (55) na objavljenoj fotki pozira u pripijenom zelenom kombinezonu na pruge s remenom oko struka, a fotografiju je objavio povodom rođendana svoje supruge Lindsay Schweitzer. Našalio se kako upravo taj kombinezon planira nositi na njenoj rođendanskoj večeri u restoranu.

Foto: instagram

"Danas je rođendan mojoj dragoj i presretan sam što smo se našli u ovom ludom svijetu", napisao je.

"Kao rođendanski dar za nju, ove sam godine sebi kupio ovaj kratki kombinezon za svaki dan. Budući da čita ovu objavu, to znači da upravo saznaje da sam ga kupio za našu večerašnju proslavu. Sretan rođendan, Lindsay! Volim te. Rezervacija je u 19 sati."

Pratitelji su odmah primijetili njegovu vitkiju figuru.

"Koja sretnica", napisala je jedna pratiteljica, dok je druga poručila: "Moram reći, Eric, izgledaš apsolutno sjajno".

No glumac ima vrlo dobar razlog za gubitak kilograma, budući da mu je 2009. godine dijagnosticiran dijabetes tipa 2 kojeg je držao u tajnosti. Jednom je prilikom priznao da je dijagnozu skrivao od prijatelja i obitelji, a neko vrijeme za nju nije znala ni njegova supruga Lindsay.

"Bilo me sram. Nisam želio nikome reći", objasnio je za časopis People.

"Znao sam da i moja majka i otac imaju dijabetes tipa 2, ali ni s njima to nisam podijelio. Čak i kad bih bio u vezi, nikada to ne bih priznao. Dugo vremena nisam rekao ni dvojici najboljih prijatelja."

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Sve se promijenilo 2022. godine kada je odlučio više brinuti o zdravlju, a dodatni motiv pronašao je u želji da što dulje bude prisutan u životima svojih posinaka. Tada je glumac počeo koristiti Mounjaro, lijek koji se primjenjuje u liječenju dijabetesa tipa 2, a koji između smanjuje apetit i samim time olakšava gubitak kilograma.