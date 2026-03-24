Zvijezda serije Reacher pretukla svog susjeda! Kruži snimka, on se oglasio kratkom porukom...

Strani mediji objavili su snimku fizičkog obračuna američkog glumca Alana Ritchsona, najpoznatijeg po ulozi Jacka Reachera u seriji 'Reacher' i njegovog susjeda. Na snimci koju je objavio TMZ vidi se kako glumac udara svojeg susjeda, Ronnieja Taylora, a sve promatraju i djeca. Do incidenta je došlo u nedjelju u Brentwoodu u Tennesseeju, a sada se oglasio i sam susjed.

Svjedoci su tvrdili kako je upravo on započeo tučnjavu, a Taylor je sada i sam to priznao. Kako kaže, isfrustrirala ga je njegova prebrza vožnja motorom po susjedstvu.

- U nedjelju, dok sam čistio motor ispred kuće, prošao je jednom, dvaput, a drugi put sam stao ispred njega i rekao mu da mora usporiti jer će netko nastradati - rekao je u razgovoru za TMZ, prenosi LADbible.

- Stvari su brzo eskalirale. Gurnuo sam ga jer je na motoru išao prema meni - dodao je. Istaknuo je kako svojem susjedu i slavnom glumcu ne želi 'nikakvo zlo', no da 'nam jednostavno ne trebaju ljudi koji se ovako voze po susjedstvu'.

- Odlučio sam zauzeti stav jer je netko morao - dodao je.

Kada ga je drugi put gurnuo s motocikla, Ritchson ga je, kako kaže Taylor, 'prebio'. Iako je imao ozljede po licu, nije zatražio liječničku pomoć.

O incidentu se oglasila i sama policija koja je navela da nitko nije uhićen, no da je istraga u tijeku. Glumac o incidentu nije htio razgovarati te je za Daily Mail kratko poručio: 'Trenutno ne mogu odgovarati na pitanja o tome, istraga je u tijeku'.

Pa iako ništa nije rekao za medije, na društvenim mrežama je podijelio samo jednu poruku: 'Nikada ne prekidaj neprijatelja dok čini pogrešku'.

Drugi izvori navode kako je sukobu prethodio i incident dan ranije, kada je Taylor navodno pokazao Ritchsonu srednji prst zbog buke, a glumac mu je uzvratio istom gestom. Također, izvori bliski glumcu tvrde da je Taylor izletio na ulicu i uzrokovao glumčev pad s motora, pri čemu je Ritchson zadobio posjekotine i modrice.