Alan Richardson sudjelovao je u tučnjavi u nedjelju, a svjedoci su rekli kako je sve započeo njegov susjed. I sam susjed je progovorio za strane medije te otkrio što je bio povod incidenta
Zvijezda serije Reacher pretukla svog susjeda! Kruži snimka, on se oglasio kratkom porukom...
Strani mediji objavili su snimku fizičkog obračuna američkog glumca Alana Ritchsona, najpoznatijeg po ulozi Jacka Reachera u seriji 'Reacher' i njegovog susjeda. Na snimci koju je objavio TMZ vidi se kako glumac udara svojeg susjeda, Ronnieja Taylora, a sve promatraju i djeca. Do incidenta je došlo u nedjelju u Brentwoodu u Tennesseeju, a sada se oglasio i sam susjed.
Svjedoci su tvrdili kako je upravo on započeo tučnjavu, a Taylor je sada i sam to priznao. Kako kaže, isfrustrirala ga je njegova prebrza vožnja motorom po susjedstvu.
- U nedjelju, dok sam čistio motor ispred kuće, prošao je jednom, dvaput, a drugi put sam stao ispred njega i rekao mu da mora usporiti jer će netko nastradati - rekao je u razgovoru za TMZ, prenosi LADbible.
- Stvari su brzo eskalirale. Gurnuo sam ga jer je na motoru išao prema meni - dodao je. Istaknuo je kako svojem susjedu i slavnom glumcu ne želi 'nikakvo zlo', no da 'nam jednostavno ne trebaju ljudi koji se ovako voze po susjedstvu'.
- Odlučio sam zauzeti stav jer je netko morao - dodao je.
Kada ga je drugi put gurnuo s motocikla, Ritchson ga je, kako kaže Taylor, 'prebio'. Iako je imao ozljede po licu, nije zatražio liječničku pomoć.
O incidentu se oglasila i sama policija koja je navela da nitko nije uhićen, no da je istraga u tijeku. Glumac o incidentu nije htio razgovarati te je za Daily Mail kratko poručio: 'Trenutno ne mogu odgovarati na pitanja o tome, istraga je u tijeku'.
Pa iako ništa nije rekao za medije, na društvenim mrežama je podijelio samo jednu poruku: 'Nikada ne prekidaj neprijatelja dok čini pogrešku'.
Drugi izvori navode kako je sukobu prethodio i incident dan ranije, kada je Taylor navodno pokazao Ritchsonu srednji prst zbog buke, a glumac mu je uzvratio istom gestom. Također, izvori bliski glumcu tvrde da je Taylor izletio na ulicu i uzrokovao glumčev pad s motora, pri čemu je Ritchson zadobio posjekotine i modrice.
