Zvijezda serije 'The Office': 'Ne znam koliko još imam života...'

Britanska glumica Lucy Davis (53), najpoznatija po ulozi Dawn Tinsley u kultnoj seriji "The Office", podijelila je s javnosti da joj je dijagnosticiran terminalni rak dojke. Glumica je u emotivnoj objavi otkrila da ne zna koliko joj je vremena ostalo, ali da ostatak života namjerava provesti na najbolji mogući način.

Davis je u svojoj objavi na Instagramu otkrila da joj je dijagnoza postavljena prije godinu i pol. Rak je u četvrtom stadiju i proširio se na kosti, zbog čega je prekasno za kemoterapiju. Podijelila je i video u kojem simbolično zvoni zvonom, što je običaj u mnogim centrima za liječenje raka kako bi se obilježio kraj terapije, te je izrecitirala pjesmu: "Pozvoni ovo zvono tri puta. Neka jasno kaže da su moji tretmani gotovi, utrka je završena i ja sam na svom putu."

"Željela sam podijeliti nešto s vama što sam dugo čuvala za sebe, ali iz raznih razloga želim to sada podijeliti. Prije godinu i pol dijagnosticiran mi je rak dojke u četvrtom stadiju, koji je metastazirao na kosti. Točnije na kralježnicu, desni kuk i rebra. Rak je neizlječiv i prekasno je za kemoterapiju."

Glumica je iskoristila priliku kako bi potaknula svoje pratitelje na redovite preglede, ističući kako je promjena koju je prva primijetila bila jedva zamjetna.

"Početna kvržica koju sam osjetila nije bila 'kvržica' kao takva, već neka vrsta tvrdog mjesta. Stvarno sićušna. Gotovo se nisam ni potrudila provjeriti je. Stoga valjda želim reći da ništa ne ignorirate - sve provjerite."

Foto: IMDB

Naglasila je kako je humor ključan dio njezinog suočavanja s bolešću te da je zamolila obitelj i prijatelje da je ne tretiraju kao bolesnu osobu. Priznala je i da se suočava s fizičkim izazovima, poput bolova koji joj otežavaju stajanje i hodanje, zbog čega ponekad mora koristiti invalidska kolica.

"Sada pokušavam proživjeti ostatak svog života na što zabavniji mogući način. Uvijek volim pronaći poučne trenutke u svemu negativnom što se dogodi. A rak me u tom pogledu nije razočarao; puno sam naučila iz njega i zahvalna sam na tome. Nisam uplašena onim što slijedi. U miru sam s time."

Nakon njezine objave, brojni kolege i prijatelji izrazili su joj podršku. Producent Paul Goodenough napisao je: "Oh Lucy, tako mi je žao. Znam da želiš humor, a ne ozbiljnost, ali nadam se da ti ja i drugi možemo pružiti oboje - rame za plakanje i prijatelja za smijeh."