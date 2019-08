Zvijezda teen serije: 'Ja sam spavao s najviše ljudi na setu'

Glumac Brian Austin Green (46) prisjetio se veza koje su se događale iza kulisa originalne serije 'Beverly Hills 90210', u kojoj je glumio Davida Silvera.

U epizodi emisije 'Watch What Happens Live', koju vodi Andy Cohen (51), rekao je kako je upravo on spavao s najviše ljudi na setu u vrijeme snimanja serije u devedesetima.

Obožavateljice showa zvale su u studio te je jedna od njih pitala jesu li Brian i glumica Tori Spelling (46), koja je u seriji igrala Donnu, bili u vezi. Brian se prvo izvlačio, no onda su ga podsjetili da je sama Tori potvrdila da su se bar jednom 'spetljali'.

- Spetljali smo se, ali bili smo mladi, a mladi to rade - ipak je priznao glumac. Dodao je kako se 'spetljao' i s glumicom Tiffany Amber Thiessen (45), no da se ne sjeća detalja, ali i da su se on i glumac Mario Lopez (45) gadno posvađali.

Brian je sada u braku s glumicom Megan Fox (33), s kojom ima troje djece: Bodhi Ransom (5), Journey River (3) i Noah Shannon (6).

Megan sve češće nailazi na kritike svojih obožavatelja. Naime, ona slovi za jednu od najljepših žena svijeta, a sada su ju pratitelji napali da je 'previše toga operirala'.

Megan je u posljednje vrijeme objavila nekoliko fotografija na kojima je pokazala zategnuto lice bez ijedne bore, a komentari da je pretjerala s operacijama samo su se nizali.

- Bila si tako lijepa, prestani se uništavati - rekli su joj pratitelji te dodali 'Izgledaš kao mačka, ali plastična'. Također, napali su je da šalje lošu poruku mladim djevojkama.