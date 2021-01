Dustin Diamond (44), glumac koji se proslavio u nekada iznimno popularnoj teen seriji 'Saved By The Bell' ulogom Screecha, mnogima omiljenog lika, hitno je hospitaliziran. Njegov tim za TMZ je potvrdio kako prognoze nisu optimistične.

- Nažalost, sve upućuje na to da je rak. Njegova obiteljska medicinska povijest također Dustinu ne ide u prilog - kazali su za spomenuti medij.

Vijest je to koja je posebno rastužila mnoge koji se rado sjećaju serije, a doktori su za TMZ rekli tek kako se čekaju rezultati biopsije te potvrdili da je glumac u bolnici.

TV serija 'Saved By The Bell' prikazivala se od 1989. do 1993., a nekolicina glumačke postave pojavljivala se u sličnim projektima i kasnije. Ipak, nitko nije napravio veliku, 'pravu' holivudsku karijeru.