Zvijezda Zlatnih globusa: Cura koja nosi vodu je hit interneta

Hostesa koja je na 76. dodjeli Zlatnog globusa u Los Angelesu nosila boce s vodom postala je glavna senzacija na društvenim mrežama. Zasad anonimna djevojka iskoristila je 'pet minuta slave' te se odlučila ubaciti u kadar kad su holivudske zvijezde pozirale na crvenom tepihu.

Foto: Stefanie Keenan

Dok je glumica Lucy Boynton (24), zvijezda 'Bohemian Rhapsodyja' pozirala, hostesa je također gledala prema fotoreporteru.

We are all here for #fijiwatergirl @goldenglobes - how does one apply for this job ? pic.twitter.com/1aoT6noTAe