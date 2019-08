Zvijezde Harry Pottera u vezi: Uživaju u čarima Južne Afrike

Šuška se kako su zvijezde filma o malom čarobnjaku Harryju Potteru, Emma Watson (29) i Tom Felton (31) u vezi. Draco Malfoy iznenadio je obožavatelje kad je na društvenim mrežama podijelio fotografiju na kojoj uči Hermionu svirati gitaru. Na fotografiji par je ležerno odjeven u pidžamu, a čini se kako se trenutno nalaze na odmoru u Južnoj Africi.

- Brzo uči - napisao je Felton kojemu je uloga Draca Malfoya jedna od najznačajnijih u glumačkoj karijeri. Obožavatelji su im uskoro dali nadimak 'Dramiona', a neki su ih i prozvali boljom verzijom Lady GaGe (33) i Bradleyja Coopera (44) očekujući njihov duet.

Također, Emma je na svojem Instagramu podijelila fotografiju Toma koji na plaži pozira u majici 'Žene to rade bolje'. Obožavatelji filma o malom čarobnjaku komentirali su kako između Hermione i Draca iskrice frcaju već 17 godina, no čini se kako do sad ništa nisu podizeli po tom pitanju.

- Bili su samo dobri prijatelji, ali izgleda da se situacija promijenila - komentirao je bliski izvor paru.

Podsjetimo, za ulogu u filmu 'Harry Potter' Tom je bio prisiljen blajhati kosu, a nakon Harry Pottera mogli smo ga vidjeti u 'Planet majmuna: Postanak', 'Belle', 'In Secret', 'Against the Sun' i drugim filmovima. Osim filmova Tom je veliki zaljubljenik u glazbu te je do sad obavio dva albuma 'Time Well Spent' i 'In Good Hands'.