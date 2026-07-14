Zvijezde Jurskog parka oprostile se od Sama Neilla: 'Dr. Alane Grante, zauvijek ću te voljeti...'

Svijet filma zatekla je u ponedjeljak tužna vijest o iznenadnoj smrti legendarnog glumca Sama Neilla, koji je preminuo u 79. godini. Novozelanđanin, najpoznatiji po ulozi paleontologa dr. Alana Granta u kultnom serijalu 'Jurski park', preminuo je u ponedjeljak u Sydneyu, okružen svojom obitelji. Njegov odlazak izazvao je lavinu emotivnih reakcija kolega, prijatelja i obožavatelja diljem svijeta, a posebno su dirljivi oproštaji onih s kojima je dijelio platno u borbi protiv dinosaura. Obitelj je potvrdila da je smrt bila "iznenadna i neočekivana", no naglasili su da u trenutku smrti nije bolovao od raka, bolesti s kojom se hrabro borio posljednjih nekoliko godina.

Dern, Goldblum i Spielberg tuguju

Neutješni su bili glumci s kojima je Neill 1993. godine oživio jedan od najvećih filmskih hitova svih vremena. Laura Dern, koja je utjelovila paleobotaničarku dr. Ellie Sattler i Grantovu partnericu, oprostila se od Neilla dirljivom porukom, nazvavši ga svojim "voljenim doživotnim prijateljem".

- Pokazao mi je dubinu odanosti, zaštite i ljubavi, uvijek s najsušim humorom. Bio je pravi i plemeniti gospodin, utjelovljenje mog glavnog glumca iz snova. Voljet ću te zauvijek, dr. Alane Grante - napisala je u izjavi.

Jeff Goldblum, koji je u franšizi glumio karizmatičnog matematičara dr. Iana Malcolma, na svom je Instagramu podijelio zajedničku fotografiju s Neillom i Dern. Uz nju je kratko, ali snažno poručio: "Počinje sljedeća velika avantura. S ljubavlju, uvijek i zauvijek."

Na Instagramu se oglasila i Ariana Richards, koja je utjelovila mladu Lex u Jurskom parku, a danas se više ne bavi glumom već slikarstvom. Ona je objavila fotografije sebe i Neilla te poručila kako je on bio 'više od divnog glumca'. 'Bio si mentor, zaštitnik, i ono najbitnije, prijatelj', napisala je.

- Zauvijek ću biti zahvalna što sam bila na ovom putovanju s tobom - zaključila je u objavi.

Oglasio se i redatelj koji ih je sve okupio, Steven Spielberg. U svojoj je izjavi istaknuo Neillovu profesionalnost i ljudsku toplinu, koja je bila u potpunoj suprotnosti s mrzovoljnim karakterom lika koji ga je proslavio.

​- Sam je bio iznimno suradljiv. Bilo mu je naporno glumiti lika koji se ponašao kao da su djeca neuredna i smrdljiva, jer je to bilo suprotno od brižnog oca kakav je bio svojoj djeci - rekao je Spielberg i dodao: "Obožavao sam snimati sve filmove 'Jurskog parka' s njim. Zajedno s Laurom Dern i Jeffom Goldblumom, uvijek ćemo imati našu 'Jursku' obitelj i Sam nikada neće biti zaboravljen, ni od nas ni od njegovih milijuna obožavatelja diljem svijeta."

U travnju objavio: Rak se povukao

Iako je vijest o smrti bila šokantna, Neill je posljednjih godina otvoreno govorio o svojoj borbi s rijetkim i agresivnim oblikom raka krvi, angioimunoblastičnim limfomom T-stanica. Dijagnozu je dobio 2022. godine, a o svom iskustvu pisao je u memoarima "Jesam li ti ovo ikada rekao?". Knjigu je, kako je rekao, počeo pisati kako bi si skrenuo misli s bolesti. U travnju ove godine objavio je da je rak u remisiji zahvaljujući novoj eksperimentalnoj terapiji.

Foto: Clemens Niehaus/Geisler-Fotopress

U intervjuu za The Guardian 2023. godine, pokazao je svoj karakteristični suhi humor i prkos suočen s bolešću.

​- Ne bojim se umrijeti, ali bi me to iznerviralo. Zato što bih stvarno volio još jedno desetljeće ili dva, znate? Izgradili smo sve ove lijepe terase, imamo masline i čemprese i želim biti tu da vidim kako sve to sazrijeva. I imam svoje drage male unuke. Želim ih vidjeti kako odrastaju. Ali što se tiče umiranja? Baš me briga.

Hollywood se oprostio od njega

Rođen kao Nigel John Dermot Neill 1947. godine u Omaghu u Sjevernoj Irskoj, s obitelji se preselio na Novi Zeland kao sedmogodišnjak. Ime Sam uzeo je kao dječak jer je, kako je objasnio, u školi bilo previše Nigela. Njegova karijera, koja je trajala više od pet desetljeća i brojala preko 150 uloga, započela je na Novom Zelandu. Proboj je ostvario filmom 'Uspavani psi' (1977.), prvim dugometražnim filmom snimljenim u toj zemlji nakon više od deset godina, koji je Neilla lansirao na međunarodnu scenu.

Njegova svestranost bila je nevjerojatna. Glumio je sovjetskog časnika u 'Lovu na Crveni oktobar', supruga Holly Hunter u Oscarom nagrađenom 'Pianu', muža Meryl Streep u 'Plaču u tami', korumpiranog inspektora u seriji 'Peaky Blinders' te čarobnjaka Merlina, uloga za koju je zaradio nominaciju za Emmy. Zbog svojih zasluga u glumi, 1991. godine imenovan je časnikom Reda Britanskog Carstva, a 2022. prihvatio je vitešku titulu na Novom Zelandu, postavši Sir Sam Neill.

Foto: Profimedia

Počast su mu odali i brojni drugi kolege. Nicole Kidman, koja je s njim glumila u trileru 'Mrtvo more', rekla je da ju je "uzeo pod svoje krilo kad je imala samo 18 godina i da su ostali prijatelji za cijeli život". Cillian Murphy, zvijezda 'Peaky Blindersa', nazvao ga je "jednim od najboljih glumaca te jednim od najljubaznijih, najsmješnijih i najnježnijih ljudi".

Oglasili su se i novozelandski premijer Christopher Luxon, nazvavši ga "jednim od najvećih kulturnih izvoznih proizvoda", te australski premijer Anthony Albanese, koji je istaknuo da je Neill "zaslužio posebno mjesto u srcima Australaca". Iza sebe je ostavio četvero djece i osmero unučadi.

*uz korištenje AI-ja

