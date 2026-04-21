Zvijezde Kumova podijelile su trenutke sa svadbe: Dvije TV mame udale su svoju TV kćer

Zvijezda serije 'Kumovi', Mirna Mihelčić, izrekla je sudbonosno 'da', a vjenčanje se odvilo daleko od očiju javnosti. Njene kolegice iz 'Kumova' podijelile su fotografije s ceremonije koje su otkrile koliko su bliske.

- Dvije TV mame udale svoju TV ćer. Mirna i Kristijan, neka vam sve bude kao Vaš dan vjenčanja. Blistavo, sunčano, toplo, posebno, ljubavno - napisala je Ecija Ojdanić na svom Instagramu uz set fotografija.

I Daria Lorenci Flatz objavila je također snimku s vjenčanja uz rečenicu: 'Jednom se udaje ćer! Mirna i Kiki ljubi vas majka'.

Podsjetimo, vijest o intimnom slavlju otkrila je glazbena grupa Boemi, koja je na Instagramu objavila fotografiju s mladencima uz poruku: 'Sretno našim mladencima! M & K'.

Mihelčić, koja u 'Kumovima' glumi Matiju Macan, sa svojim izabranikom je dugi niz godina, a imaju i kćer Zoru koja je došla na svijet prošle godine. Kako nam je ranije ispričala, osim što je bolje morala organizirati vrijeme, ništa se posebno nije promijenilo.

- Često ljudi misle da je teško uskladiti majčinstvo i naporan tempo snimanja, ali meni se maksimalno izašlo u susret pa ne snimam puno u danu - ispričala nam je tada. Dodala je kako majčinstvo 'od tebe napravi drugu osobu a da to ne primijetiš'.

- Imala sam težak period prilagodbe na tu novu osobu koja sam postala. Sve što sam gradila godinama je preko noći nestalo i postala sam neka nova Mirna. Nije bilo lako odmah to sve prihvatiti jer nisam bila spremna. Sada sam presretna s ovom novom verzijom mene i veselim se novome mijenjaju - rekla je. U usklađivanju profesionalnog i privatnog života joj je pomogla i majka koja je došla u Zagreb na godinu dana čuvati Zoru.