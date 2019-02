'Zvijezde nam nisu naklonjene, zato smo slabi na Eurosongu...'

Iva Šulentić (35) koju smo još, kao tinejdžerku, upoznali u kultnim emisijama “Briljanteen“ i “Garaža“, kao i voditeljicu zabavnih priredbi, ali i u “Dobro jutro, Hrvatska“, slobodno može reći da je odrasla pred televizijskim kamerama. Put koji ju je tamo doveo počeo je na mjestu s kojeg su pošli mnogi naši voditelji i glumci - u Zagrebačkom kazalištu mladih. Nakon prošlo tjednih voditeljskih 'uloga' u emisijama "Cesarica" i "Ponos Hrvatske", idući vikend s Mirkom Fodorom (56) i Jelenom Lešić ex Glišić (32) vodit će 'Doru', izbor za pjesmu Eurosonga.

Iva, Vama je ovo drugi voditeljski projekt na 'Dori' na glavnoj pozornici, te ste natjecanje vodili i dva puta u sobi za izvođače. No, prvi puta ste natjecanje vodili 2007. No kada se sada prisjetite 12 godina unazad, tada vam je bilo tek 23 godine, koliko vam je značio takav angažman, čega se posebno sjećate?

Bila mi je to ogromna stvar i, priznajem, nije se mnogo promijenilo. Iznenađujuće je da se mnogo toga sjećam. Duška i Mirka, koji su bili divni, cijele ekipe, haljina, proba, divne Opatije… Baš se jako veselim povratku na Doru!

Natjecanja nije bilo osam godina, što mislite zašto se toliko dugo čekalo da se ono vrati? Smatrate li da se možda vratilo prije da bi Hrvatska bolje prolazila na Eurosongu?

Zar je već toliko prošlo? Ne znam zašto se čekalo ili nije, ali vjerujem da su postojali opravdani razlozi za takvu odluku. Teško je i procijeniti koliko 'Dora' pomaže plasmanima, no vjerujem da smo svi sretni da nam se ovaj glazbeni spektakl vratio i sad samo hrabro i veselo u eurovizijsku budućnost.

Na 'Doru' se prijavilo više od 160 pjevača/ica, što mislite čemu takav veliki odaziv, što mladih, što pjevača s naše scene, mislite li da se tako 'lakše' probiti na scenu, a mogućom pobjedom i na 'stranu' scenu?

Vjerujem da 'Dora' sa sobom, osim platforme da se predstave cijeloj naciji, a potencijalno i svijetu, u najboljem svjetlu donosi i dodatno uzbuđenje natjecanja. Pretpostavljam da je, kao i u voditeljskome svijetu, i veliki izazov stati pred toliku publiku i predstaviti sebe, svoj rad i svoju zemlju. Pogotovo ako imate nešto u što vjerujete, a to je: vaša pjesma.

Najbolji uspjesi Hrvatske bili su davne 1996. kada je Maja Blagdan osvojila 4. mjesto te 1999. kada je Doris Dragović također osvojila 4. mjesto, što mislite koji je glavni razlog loših Hrvatskih plasmana na Eurosongu?

Eurovizijske nam zvjezdice nisu bile naklonjene, klima je bila drugačija, netko je pogodio bolji ton? Milijun poznatih i nepoznatih razloga utječe na to tko će pobijediti. Kao amaterskom pratitelju pjesme Eurovizije, svake godine uživam u performansima, odaberem favorita i sa zanimanjem pratim kako se pobjednici isprofiliraju. Svake godine me rezultati iznenade. U tome je valjda i čar Eurovizije.

Što mislite koliko je presudno biti drugačiji i inovativniji u samom nastupu da bi on prošao zapaženije i donio bolji plasman? Je li prošlogodišnja pobjednica Izraela pravi dokaz za to?

Sigurno da ‘shock and awe’ faktor može ponekad pomoći. Sjetimo se Lorda J No, zovite me staromodnom, ali moj glas će prije dobiti dobra pjesma nego šokantna izvedba. Uostalom, ne zaboravimo da pobjeda na Euroviziji često nije mjerilo koliko će neka pjesma biti uspješna izvan natjecanja, a neke pjesme koje su bile “luzeri” danas su evergreen.

Biste li voljeli da Hrvatska napokon bude domaćin Eurosonga?

Apsolutno da! Bila sam premlada kad se to zadnji put dogodilo.

Iako pjesme još nisu izašle, možete li reći tko je vaš favorit?

Mogu li vam odgovoriti kad ih čujem?

Smatrate li da bi se mogao uvesti neki novi način glasanja za pobjednika osim SMS poruka i poziva, neko glasovanje i putem društvenih mreža?

Mislim da je to neizbježno ako se želi mlađe generacije uključiti u taj proces

Kroz 20 godina 'Dore' koja je izvedba po vama bila najbolja i zašto?

Uf! Izvedba? Riva, Rock me baby!

Smatrate li da se na popisu od 16 izvođača trebao naći još netko od pjevača/ica, koga bi vi još voljeli uvrstiti na ovaj popis?

Čestitam i ovim putem svima koji su odabrani. Vjerujem onima koji su pjesme birali. Naravno da bih voljela uključiti što više izvođača i malo privatizirati listu po svom ukusu, no iz mnoštva sjajnih prijava, no ovo je šećer koji ćemo slušati u Opatiji, a za ostalo – ima vremena.

Voditeljska karijera ima uspone i padove, no kojeg se vi anegdote u karijeri posebno sjetite i izmami vam osmijeh na lice?

Upoznavanje s ljudima kojima se divim, uzbuđenje pri iščekivanju proglašenja na dodjelama nagrada, padovi s pozornica, pucanja haljina…. Ima toga!

Kakve su vaše pjevačke sposobnosti? Volite li pjevati? Mirko vi ste već pokazali svoje pjevačke sposobnosti u 'Zvijezde pjevaju', smatrate li da ste time već i dokazali u pjevanju?

Zapjevam redovito, na probama emisija molim da me puste u eter, no ne znam zašto još nisu. Doduše, nemam talent za pamćenje tekstova pjesama pa je možda u tome razlog. Iako, potrudit ću se ako mi netko da šansu…

Biste li voljeli postati majka? Nazirete li neke majčinske osjećaje?

Bih.

Smatrate li da nekad radite previše i zapostavljate sebe i svoje najbliže? Jelena i sami ste rekli da znate raditi i po 15 sati, kako se nosite s tolikim obavezama?

Imam divan posao kojega obožavam i zahvalna sam na njemu. Dinamičan je i nikad nije dosadno pa ima perioda u kojima dan traje i po 20 radnih sati, a onda opet dođe zatišje. Tako da se ne žalim, a ne žale se ni moji najbliži jer me vide sretnu.

Bi li voljeli ostvariti i inozemnu karijeru voditelja, privlači li vas to? Po vašem mišljenju kakvi su voditelji van granica Hrvatske? Imate li nekog omiljenog?

Imam mnogo dragih čije emisije pratim i mislim da su vrhunski i da se od njih mnogo da naučiti. O produkciji i osmišljavanju sadržaja posebice. Upravo zato mislim da ni ne moramo toliko van granica jer i ovdje imamo genijalne profesionalce koji su u stanju napraviti stvari na svjetskoj razini.

Kako se izvlačite iz neugodnih situacija?

Ovisi koliko je neugodna. Osmijehom?

Biste li išta promijenile na sebi? Bi li otišle na plastičnu operaciju?

U srednjim sam tridesetima, uredu sam sa sobom i prihvatila sam se takvu kakva jesam. Plus, zahvalna sam roditeljima i precima na genetici, a noževa se bojim.

Što si želite ostvariti u ovoj godini, a da si još niste?

Godina je tek počela i mnogo je toga preda mnom. Planirati neću, ali ću se truditi za štošta.

