'Zvijezde naše estrade već su na listi čekanja za nove grudi'

Nova generacija silikonskih implantata za grudi, za kojim je poludjela ženska populacija Hollywooda, od sada je dostupna i u jednoj zagrebačkoj poliklinici. Za povećanje grudi upravo tim novim implantatima već su se predbilježile popularna hrvatska pjevačica, baš kao i naša poznata sportašica, ali estetski kirurg Siniša Glumičić nije želio otkriti identitet svojih pacijentica.

Ove nove silikone uskoro će ugraditi i nekim estradnim zvijezdama iz Srbije te Bosne i Hercegovine. Riječ je o šestoj generaciji implantata pod nazivom Motiva. Kako nam je objasnila dr. Rebeka Held, plastična kirurginja koja se educirala u Velikoj Britaniji i Belgiji, do sada su implantati za grudi bili ili okrugli, ili anatomski. Motiva je, zapravo, oboje, ili kako kaže dr. Held, dva u jedan.

To znači da su implantati okrugli, ali kada se ugrade postaju anatomski, točnije dobiju oblik suze, i savršeno se prilagode. Puno su mekši te se ponašaju prirodno i kombiniraju se, kaže kirurginja, s prijenosom masnog tkiva. To znači da se iznad njih dodaje sloj vlastitog tkiva pacijentice, pa je cijeli dojam, kako na dodir, tako i vizualni, puno prirodniji nego do sada.

- Glatki su, puno bolje prianjaju uz tkivo, a površina im je nanoteksturirana. Stoga su ovi implantati jamstvo da nema nikakve poveznice između njih i pojave limfoma - kaže dr. Held dodajući da u slučaju glatkih silikona u svijetu nije zabilježen niti jedan slučaj pojave maligne bolesti limfoma, a nova generacija još je i sigurnija.

Rok trajanja modernih silikona praktički je neograničen pa se implantati ne moraju vaditi sve dok žena ne poželi veći broj košarice. Ugradnja novih implantata bit će nešto malo skuplja od dosadašnjih, a razlog leži u većoj nabavnoj cijeni. U svijetu već brojne zvijezde imaju upravo Motiva implantate, a za očekivati je da će i većina holivudskih poprsja uskoro plijeniti pažnju upravo zahvaljujući njima. Takav trend zahvatio je i našu estradu,a najbolji dokaz je to što već postoji lista čekanja za Motivu.

