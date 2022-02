U subotu u 20 sati u dvorani 'Marino Cvetković' u Opatiji počinje dugo iščekivana Dora. Svi glazbenici čekaju svoj trenutak kada će zablistati na pozornici i očarati svojim pjesmama. Doru nestrpljivo čekaju i oni koji su već zablistali na njezinoj pozornici prijašnjih godina. Tih su se trenutaka glazbenici prisjetili na svojim društvenim mrežama.

Jedna od njih je Neda Parmać (35) koja se prisjetila dva nastupa svoje grupe Feminnem na Euroviziji, jednom je predstavljala Hrvatsku, a drugi puta Bosnu i Hercegovinu.

- Ove dvije Nede se nikada nisu upoznale. Nevjerojatna razlika u tih pet godina od ova dva Eurosonga. Ne znam osobu koja se toliko mijenjala, rasla, odrastala kao ja. Gledam neke svoje nastupe i iskreno, dođe mi da zagrlim to dijete, curu, ženu... Hej mala... Uspori... sve je super! Život je proletio, gotovo 20 godina od ovog prvog nastupa, ne mogu vjerovati! Ja se još uvijek mijenjam, prilagođavam. Nastojim ne biti svi moji 'poremećaji' - napisala je u opisu objave.

- Moja štikla slavi 16 godina. Velika 'cura' - napisala je u opisu videozapisa.

Nina Badrić (49) je također objavila svoj video nastupa na Euroviziji. Ona je s pjesmom 'Nebo' 2012. odnijela pobjedu na Dori i istu emotivnu pjesmu otpjevala na velikom natjecanju.

- Sretno svima večeras. Najbolja/i neka pobjedi - napisala je.

Svog se nastupa prisjetila i pjevačica Doris Dragović (60) koja je na Dori odnijela pobjedu 1999. godine s pjesmom 'Marija Magdalena'. Ona je na svome Instagram profilu objavila fotografiju nastupa u Izraelu.

Vanna (51) se prisjetila svoje pobjede iz 2001. godine putem Instagram priče. Tada je svoju pjesmu 'Strings of My Heart' bez greške izvela i plesala u čak devetom mjesecu trudnoće. Kroz godine je priznala da su joj neki govorili da je pobijedila samo zato što je bila trudna, no ona nije dala da ju zlobni komentari zaustave.

Roko Blažević se nije prisjetio svoje pobjede 2019. pjesmom 'The Dream', ali se umjesto njega tog trenutka sjetio Jacques Houdek(40) koji je s njim objavio fotografiju uz jednostavan opis.

- Sretno svima večeras. Tko je idući? - napisao je.

Svoje pobjede prisjetio se i Damir Kedžo (34). Svoju pjesmu 'Divlji vjetre' odlično je izveo, no zbog koronavirusa, nažalost, nije nastupio na Eurosongu.