Zvijezde 'Superstara' idu hrabro dalje: Petar Šegedin s Tončijem Huljićem sprema novu pjesmu

Uspješna prva sezona 'Superstara' donijela je finalistima showa brojne mogućnosti! Dok Petar Šegedin Pjero brzim koracima grabi dalje, glazbom se intenzivno bave i Lana Mandarić te Ivan Vidović Eyevan. Mladi talenti ostvaruju svoje snove, a 'Superstar' je u potrazi za novim talentima, naime traju prijave za drugu sezonu showa koji kandidatima donosi jedinstvenu životnu šansu, a usto donosi i priliku za osvajanjem novčane nagrade.

Mladi glazbenik Petar Šegedin Pjero intenzivno radi na novoj pjesmi nakon što je postigao veliki uspjeh s pjesmom 'Da me malo sriće stigne'

Foto: MAJA BOTA

- To će biti ljubavna pjesma namijenjena za, primjerice, prvi ples mladenaca, tako je napravljena i možda je čak bolja od prve. Siguran sam da će se ljudima svidjeti - otkrio je Pjero.

'Superstar' mu je donio suradnju s velikim autorom domaće glazbe.

- Suradnja s Tončijem je fenomenalna, super smo se spojili, dobro nam ide. Previše ga poštujem, on radi čuda, pjesme mu imaju težinu, dušu i srce. Atmosfera na snimanjima je uvijek sjajna, Tonči tu atmosferu donosi u studio i ona takva ostane do kraja snimanja. To je baš jako lijepo - nasmijemo se, razgovaramo, radimo - opisuje mladi glazbenik suradnju s članom žirija 'Superstara'.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Tonči Huljić i Petar Šegedin rade punom parom, a glazbenik s Korčule ističe i koliko mu je u svemu značio 'Superstar'

- Moja karijera dobila je veliki odskok, intenzivno se radi. Nisam ovako nešto očekivao, suradnja s Tončijem i izlazak druge pjesme - ne možeš sve to ni očekivati. Da nije bilo 'Superstara', puno toga se ne bi ostvarilo - zaključio je sjajni Petar.

I mlada glazbenica Lana Mandarić ističe 'Superstar' kao neprocjenjivo životno iskustvo.

Foto: MAJA BOTA

- Neprocjenjivo iskustvo koje sam dobila na 'Superstaru' ohrabrilo me da ostvarim svoju želju za nastupanjem na izboru za pjesmu za predstavljanje Hrvatske na Eurosongu. Pjesma 'More' nastala je tijekom snimanja 'Superstara'. U zbilja jakoj i nikad brojnijoj konkurenciji pjesma je prošla te se time nastavila moja glazbena karijera koja je započela u 'Superstaru' - rekla je Lana, pa dodala:

- Ne mogu biti zahvalnija na svemu što mi je život pružio u proteklih par mjeseci. Toliko toga sam naučila o glazbenoj industriji, sazrela sam kao osoba... Vjerujem da se sve događa s nekim razlogom i stoga uzbuđeno iščekujem nove glazbene prilike", priča Lana o neprocjenjivom iskustvu koje joj je 'Superstar' donio.

Uskoro, najavljuje Lana, ulazi u studio radi snimanja svog sljedećeg singla!

Punom parom radi i Zadranin Ivan Vidović Eyevan.

Foto: MAJA BOTA

- Radim na svemu što je vezano uz glazbu. Radim na albumu, studiju kojeg kod kuće gradim s tatom, posvetio sam se i produkciji... - otkriva Ivan.

- Superstar mi je puno vrijedio, velika je to promocija, ali i dokaz da mogu. Predložio bih svima koji žele da se prijave, meni je to bilo divno iskustvo, upoznao sam jako dobre ljude, bavio se glazbom, pjevao pred cijelom Hrvatskom. Veliko je to zadovoljstvo, sjajan televizijski show i treba to iskusiti posebno ako želite postati pjevačka zvijezda - zaključio je mladi glazbenik.