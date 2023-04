Zvonko prišao Ireni, a ona oštro izbjegla svaki kontakt: 'Nije iskren, samo želi biti popularan'

Farmer Zvonko iz 'Ljubav je na selu' je Irenu prvu izbacio s farme, a ponovno su se sreli na okupljanju. Poznata po svojoj iskrenosti, svome je farmeru sve rekla u lice kada su se susreli.

- Nije mi drago što ga vidim, pokazao je svoje pravo lice, moram ga dovesti u red - rekla je Irena koja je za razliku od ostalih djevojaka, odbila njegov poljubac u obraz.

Foto: RTL

Kada joj je Zvonko prišao, naglasila je kako joj se ne približava previše.

- Kod mene nema ljubljenja, samo petica - rekla mu je i potom pred svima objasnila zašto s njime više ne želi nikakav kontakt.

Foto: RTL

- Niti mi je pisao, niti mi je zahvalio što sam bila kod njega. Kako ore, tako neka sija - poručila mu je.

On uopće nije iskrena osoba, on želi biti popularan, želi da mu se žene javljaju - objasnila je Irena, a Zvonko smatra da to nije istina.

Foto: rtl

- Irena djeluje i zvuči ogorčeno, ali ja joj to dajem za pravo. Neka se ispuše taj balon. Povrijedilo me što govori to što nije istina - pravdao se farmer.

