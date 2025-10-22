Obavijesti

1. STUDENOG

Zvučko slavi Noć vještica! Dječja DJ slušaonica priprema veseli provod za mališane u Grif Baru

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Zvučko slavi Noć vještica! Dječja DJ slušaonica priprema veseli provod za mališane u Grif Baru
Foto: PROMO

Popularni zagrebački Vintage Industrial Bar priprema zabavan i kreativan program za najmlađe povodom najstrašnije noći u godini

Nakon niza uspješnih izdanja u ljetnom vrtu Vintage Industrial Bara, Zvučko – omiljena dječja DJ slušaonica i kreativni program za najmlađe – seli u zatvoreni prostor Grif Bara, gdje će u subotu, 1. studenoga od 10 do 13 sati, održati svoje posebno Halloween izdanje.

STRAŠNO DOBRI RECEPTI Najbolji recepti za Noć vještica: Hrana koju vole i klinci i vještice
Najbolji recepti za Noć vještica: Hrana koju vole i klinci i vještice

Ovaj put Zvučko donosi pravu jesensko-zabavnu čaroliju – djeca i roditelji pozvani su da zajedno proslave Noć vještica, zaplešu pod maskama i uživaju u glazbi, igri i kreativnim radionicama. Organizatori su pripremili i dress code – maske svih boja, oblika i ideja više su nego dobrodošle, a naglasak je, naravno, na mašti i veselju.

MISTIKA U INTERIJERU FOTO Fantastično strašne ideje kako urediti dom za Noć vještica
FOTO Fantastično strašne ideje kako urediti dom za Noć vještica

U središtu programa ponovno je DJ slušaonica – prostor ispunjen pažljivo odabranom glazbom prilagođenom djeci, ali i zabavnom za roditelje. Uz glazbu, mališani će moći sudjelovati u kreativnim radionicama uz animatora, izrađivati vlastite jesenske ili „strašne” ukrase, crtati, plesati i istraživati kroz igru.

Foto: PROMO

Zvučko ostaje vjeran svojoj misiji – ponuditi kvalitetan i pristupačan kulturni sadržaj za djecu i roditelje, spojiti glazbu, igru i stvaranje te omogućiti obiteljima da zajedno provedu ugodno i opušteno subotnje jutro.

SVAKE GODINE ODUŠEVI Heidi Klum najavila novi kostim za Halloween: 'Ovo je tek početak, bit će ekstra strašan...'
Heidi Klum najavila novi kostim za Halloween: 'Ovo je tek početak, bit će ekstra strašan...'

Izvadite maske i osmijehe – i dođite zaplesati s najveselijom ekipom u gradu. Zvučko Halloween edition obećava dobru glazbu, puno smijeha i maštovitu atmosferu koju će pamtiti i djeca i roditelji.

Program organizira Dostava zvuka.

