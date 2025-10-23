24sata na Zlatanovom terenu: Na ulazu je bila snažna poruka, a ostavio je i otisak za povijest

U srcu Rosengårda, gradske četvrti Malmöa poznate po svojoj multikulturalnosti i radničkoj povijesti, nalazi se mjesto koje je posebno za sve stanovnike grada i svjetske zaljubljenike u nogomet. To je Zlatan Court, nogometni teren posvećen jednom od najvećih napadača svoje generacije, Zlatanu Ibrahimoviću. Ibra je ispunio obećanje i vratio se u rodni kraj te djeci poklonio mjesto za igranje nogometa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:50 Teren posvećen Zlatanu Ibrahimoviću | Video: Hrvoje Tironi /24sata

Svečanost otvaranja je održana 8. listopada 2007. godine. Tog je dana Zlatan Ibrahimović, tada već globalna nogometna zvijezda, osobno otvorio teren koji nosi njegovo ime. Lokacija nije odabrana slučajno. Zlatan Court smješten je u dvorištu stambenog bloka na adresi Cronmans väg, točno na onoj betonskoj površini gdje je kao dječak proveo bezbrojne sate, bruseći vještine koje će ga kasnije proslaviti.

Foto: Hrvoje Tironi/24sata

Rosengård, naselje s visokim udjelom imigrantskog stanovništva, bilo je Zlatanovo igralište, ali i škola života. Odrastajući u okruženju punom izazova, nogomet mu je bio bijeg i prilika. Upravo je na tom grubom terenu, među zgradama, razvio svoju jedinstvenu tehniku, drskost i pobjednički mentalitet. Izgradnjom ovog modernog terena na mjestu svog djetinjstva, Zlatan nije samo uljepšao kvart, već je poslao snažnu poruku:

- Ovdje sam počeo. Ovo je dio mene. I vi možete uspjeti.

Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

Ono što Zlatan Court čini uistinu posebnim jesu osobni detalji koje je Ibrahimović utkao u svaki kutak, pretvarajući ga u svojevrsni osobni spomenik. Na samom ulazu posjetitelje je dočekivala snažna i inspirativna poruka uklesana na ploči, koje sada, iz nekog razloga nema, a napisao ju je Leo Dahlin:

"Ovdje je moje srce. Ovdje je moja povijest. Ovdje je moja igra. Ponesi je dalje. Zlatan."

No, najopipljiviji trag njegove prisutnosti nalazi se pored terena. U tlo je, u obliku zvijezde, utisnut otisak njegovih stopala, zajedno s autogramom. Simboličan podsjetnik na put koji je prešao od dječaka iz Rosengårda do svjetske ikone. Središnji krug terena nekada je krasila i velika zlatna silueta samog Zlatana u karakterističnoj pozi, dominantan simbol koji je jasno davao do znanja čije je ovo igralište.

Foto: Hrvoje Tironi/24sata

Zlatan Court nije obično kvartovsko igralište. Projektiran je s posebnom pažnjom kako bi odražavao Zlatanovu osobnost i nasljeđe, a za njegov koncept i dizajn zaslužni su Elzbieta von Semkov i Christian Persia iz dizajnerskog i arhitektonskog studija StudoPersia Teren je namijenjen za mali nogomet, popularni "pet na pet". Jedna od najzanimljivijih karakteristika je podloga. Umjesto klasičnog asfalta ili umjetne trave, cijela površina prekrivena je materijalom dobivenim recikliranjem starih sportskih tenisica.