24SATA U KAMPU 'VATRENIH' Igrače čekaju idilični prizori uz rijeku, ali i jedan veliki problem

Alexandria i Neuruppin. Dva grada u kojima su se "vatreni" odlučili pripremati za posljednja dva velika natjecanja, Europsko prvenstvo 2024. i Svjetsko prvenstvo 2026., kao nebo su i zemlja. Razlika je tolika da ju je teško i zamisliti. Zapadni dio SAD-a ima dušu, ondje se čovjek može prošetati i nešto vidjeti, za razliku od hladnog i nekako tmurnog mjestašca na sjeveru Njemačke.