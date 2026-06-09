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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
EKSKLUZIVNO IZ SAD-A PLUS+

24SATA U KAMPU 'VATRENIH' Igrače čekaju idilični prizori uz rijeku, ali i jedan veliki problem

Piše iz Washingtona: Hrvoje Tironi,

Hrvatski reprezentativci će tijekom SP-a biti smješteni u Alexandriji. Neće im ništa nedostajati, gradić je miran i ponosi se kolonijalnom arhitekturom, ali još nema hrvatskih navijača. Šetajući ulicama vidjeli smo jednu našu zastavu

Alexandria i Neuruppin. Dva grada u kojima su se "vatreni" odlučili pripremati za posljednja dva velika natjecanja, Europsko prvenstvo 2024. i Svjetsko prvenstvo 2026., kao nebo su i zemlja. Razlika je tolika da ju je teško i zamisliti. Zapadni dio SAD-a ima dušu, ondje se čovjek može prošetati i nešto vidjeti, za razliku od hladnog i nekako tmurnog mjestašca na sjeveru Njemačke.

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