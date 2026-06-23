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24SATA U PANAMI Bejzbol je najpopularniji, ali svi znaju za Luku: 'Jedva ga čekam vidjeti'

Bejzbol je popularniji od nogometa u Panami, državi u srednjoj Americi s 4,5 milijuna stanovnika. U Panamskom kanalu odvija se pet posto svjetske pomorske trgovine