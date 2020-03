30 godina White Stonesa: Prvi osnovali svoj klub u Hrvatskoj

Prije trideset godina, 2. ožujka 1990. godine, skupina entuzijasta iz Varaždina odlučila je osnovati navijačku skupinu koja će bodriti tamošnji Varteks koji je osamostaljenjem Hrvatske postao prvoligaš. I sa tim su klubom prošli razne stadione, kao i najsretnije te najtužnije trenutke.

Od legendarnih utakmica poput one protiv Heerenveena u Varaždinu (4:2) ili pak Aston Ville kako u Varaždinu (0:1) tako i na Villa Parku (2:3) pa sve do nekih od najtežih poraza poput onog od Rijeke u finalu Kupa u sezoni 05/06 u kojem je Varteks pobijedio 5:1, ali to nije bilo dovoljno da odnesu 'Rabuzinovo sunce' pa sve do polufinala Kupa protiv Šibenika 2010. godine na kojem su revoltirani događanjima na terenu srušili ogradu na istočnoj tribini.

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

Borili su se za očuvanje imena Varteks u najtežim trenutcima kluba kad je uprava tražila rješenje za očuvanje bivšeg varaždinskog prvoligaša na životu te je na razne načine pokušala dovesti investitore u klub pa i promjenom imena. Prvo su prosvjedovali zbog promjene, ali kada su vidjeli da to više nema smisla osnovali su 29. svibnja 2011. novi klub - navijački NK Varteks.

Foto: NK Varteks/Facebook

Bivši Varteks tada je bio izbačen iz prve lige, a tri godine kasnije je kao VŠNK (Varaždinski športski nogometni klub) završio u stečaju. Sad imaju svoj klub koji su bodrili po svim selima u okolici Varaždina kad su krenuli u Županijske lige, a danas ga bodre u 3. HNL Sjever.

Foto: Facebook/White Stones

Cjelotjedno slavlje započelo je odlaskom u Orahovicu na gostovanje gdje je Varteks remizirao s tamošnjim Papukom (1:1), a središnja proslava 30. rođendana je ove subote, 7. ožujka, kad na varaždinskom stadionu Sloboda Varteks dočekuje Viroviticu.