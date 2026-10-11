34. Zagreb maraton: Više od 5000 trkača u središtu grada

Svečanim proglašenjem pobjednika u maratonu, polumaratonu, Garmin 10k utrci te štafeti okončan je još jedan Zagrebački Powerade maraton, čak 34. po redu. Više od 5000 trkača iz 70 zemalja sudjelovalo je u ovoj utrci, a mjeseci priprema, treninga i odricanja donijeli su svoj rezultat ove nedjelje u Zagrebu.

Pobjednik 34. Zagrebačkog Powerade maratona je Kenijac Nahashon Ndegwa Gathingi koji je do cilja došao za dva sata, 20 minuta i 56 sekundi. Drugo i treće mjesto zauzeli su Hrvati Ivan Dračar i Tomislav Novosel. U ženskoj konkurenciji maraton je najbrže istrčala Hrvatica Tea Faber s vremenom 2:46:33 koja je ovim rezultatom također postala prvakinja Hrvatske i svjetska veteranska prvakinja u maratonu! Titulu svjetskog veteranskog prvaka odnio je Manuel Ángel Fernández. Drugo mjesto u apsolutnom poretku na Svjetskom veteranskom prvenstvu osvojio je Ante Živković.

Foto: Krume Ivanovski

U polumaratonu je najbrži bio Gábor Karsai iz Mađarske koji je 21 kilometar otrčao/la za sat, dvije minute i 21 sekundu. U ženskoj konkurenciji najbrža je bila Kenijka Loise Wambui Kiarie s vremenom 1:16:57. Pobjednik Garmin 10k utrke je Zagrepčanin Dorian Miškulin s vremenom 0:31:13, a malo manje od tri minute kasnije u cilj je ušla Matea Parlov Koštro, najbrža od žena. U mješovitoj štafeti su pobijedili Urban Hafner, Janez Mulej, Uroš Gutić i Jan Mačković. Najbržu mušku štafetu otrčali su Danijel Sitarić, Martin Gregurić, Filip Vuković i Roko Zelda, a najbržu žensku Lucija Popić, Cvijeta Rikanović, Stela Dragović i Ana Štefulj.

Zagreb je ove godine bio i domaćin Svjetskog veteranskog prvenstva u maratonu, gdje su se natjecali ponajbolji svjetski maratonci stariji od 35 godina. Ugostiti takvo natjecanje velika je čast za maraton i organizaciju, istaknuo je Ivan Pukšar, predsjednik Hrvatske atletske veteranske udruge i predstavnik Europe u organizacijskom odboru WMA:

Foto: Krume Ivanovski

- Iznimno smo ponosni što smo imali priliku održati Svjetsko veteransko prvenstvo. Na prvom Zagrebačkom maratonu 1992. okupilo se svega 70-ak trkača, danas je taj broj narastao na više tisuća i predivno je svjedočiti popularizaciji tog sporta među svim dobnim skupinama, a pogotovo našim veteranima.

U subotu, dan prije glavnih utrka, trkačka je staza bila rezervirana za najmlađe trkače. S obzirom na obilnu kišu u subotu, odlučeno je da neće biti klasičnog natjecanja, djeca su oprezno trčala svoje relacije od 100 do 600 metara, a svi su dobili finišerske medalje. Utrke su prošle u sjajnoj atmosferi uz puno navijanja, a tko zna – možda će i netko od najmlađih natjecatelja zbog ove utrke otkriti ljubav prema atletici i sportu općenito.

Uspješno održavanje još jednog Zagrebačkog Powerade maratona rezultat je višemjesečnih priprema i zajedničkog rada brojnih organizatora, partnera i volontera, istaknuo je prof. dr. sc. Marko Jakopović, predsjednik Zagrebačkog atletskog saveza:

Foto: Krume Ivanovski

- Svako novo izdanje Zagrebačkog maratona prilika je da dodatno podignemo kvalitetu ovog natjecanja. Iza organizacije ovako velikog sportskog događaja stoji mnogo rada, priprema i koordinacije, a najveće je zadovoljstvo vidjeti kako se sve to na dan utrke pretvara u uspješno sportsko događanje. Zagrebački maraton ima dugu tradiciju, ali jednako je važno da se nastavi razvijati i postavljati sve više standarde.

Sportske manifestacije poput Zagrebačkog maratona imaju važnu ulogu u međunarodnoj promociji grada i hrvatskog sporta. No, posebnost maratona nije samo u vrhunskim sportskim rezultatima, nego i u tisućama rekreativaca koji pomiču vlastite granice te građanima koji ih bodre uz stazu. Upravo ta kombinacija sportskog natjecanja, osobnih izazova i zajedništva čini Zagrebački maraton jednim od najistaknutijih sportskih događanja u gradu. Organizatori su ovom prilikom zahvalili i svim Zagrepčankama i Zagrepčanima koji su svojim navijanjem i podrškom duž trase bodrili trkače te još jednom pridonijeli sjajnoj atmosferi po kojoj je Zagrebački maraton prepoznatljiv.