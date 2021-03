Gradovi Glasgow, Dublin i Bilbao mogli bi izgubiti organizaciju utakmica na Europskom prvenstvu ovo ljeto s obzirom da škotska, irska i španjolska vlada još nisu dale jamstva za povratak navijača na stadione.

Europsko nogometno prvenstvo treba se održati ovo ljeto od 11. lipnja do 11. srpnja u 12 europskih gradova. Do početka prvenstva ostalo je manje od sto dana, a UEFA želi da svaka država domaćin do 7. travnja da planove za organizaciju, odnosno da jamči da će moći pustiti u prodaju karte za najmanje pola kapaciteta stadiona. Bilbao, Glasgow i Dublin to ne mogu zbog strogih mjera njihovih vlada za sprječavanje širenja koronavirusa, prenosi BBC.

Ovo je važno za Hrvatsku jer su Vatreni u skupini D zajedno s Engleskom, s kojom igraju prvu utakmicu prvenstva 13. lipnja na Wembleyu, te sa Češkom i Škotskom s kojima igraju utakmice na Hampden Parku u Glasgowu, prvu 18. lipnja, a drugu 22. lipnja. Osim toga kamp hrvatske reprezentacije je u St. Andrewsu u Škotskoj.

U Škotskoj i Irskoj su na snazi stroge mjere s ciljem sprječavanja širenja koronavirusa. Škotska ministrica zdravlja Jean Freeman izjavila je u srijedu da je velika stvar za zemlju to što može biti dio Eura, ali da prisustvo navijača ovisi "o svima koji se pridržavaju pravila", o padu broja zaraženih i o cijepljenju.

Irski nogometni savez je prošli tjedan objavio da planira dopustiti nazočnost navijača na utakmicama Eura u Dublinu, ali je priznao da će ostati domaćin samo ako bude mogao jamčiti da će navijačima to biti dopušteno. Irska vlada zabranila je navijače na stadionima najmanje do 5. travnja.

I sa Španjolskom je slična situacija pa UEFA traži potencijalne gradove domaćine drugdje u Španjolskoj.

Britanska vlada je pak objavila da će od sredine svibnja na engleskim stadionima stadionima biti dopušteno do 10.000 navijača, a neograničeni broj od 21. lipnja. Britanski premijer Boris Johnson je početkom tjedna izjavio da bi Engleska mogla organizirati i više od sedam utakmica koliko se sada planira na Wembleyu.

Organizatori se nadaju da će se prvenstvo ipak održati kako je planirano u 12 gradova. Osim spomenuta tri grada, planirano je da Euro ugoste Baku, Budimpešta, München, Kopenhagen, Amsterdam, Bukurešt, Rim, London i Sankt Peterburg.