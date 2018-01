Kakva borba: Rozi Nadal stišće Čilića, spasio je 5 'break'-lopti!

OMJER

Dosad su u karijeri igrali šest puta, Španjolac vodi 5-1. Nije ga Čilić dobio devet godina, od Pekinga 2009. godine kad su igrali prvi put u karijeri. Rafa ga je 2011. godine na Australian Openu “pomeo” 3-0 u setovima u osmini finala. Čilić je svojim tenisom u prva četiri kola podsjetio na zlatne dane s US Opena 2014. godine. Ovako je dobro igrao i lani na Wimbledonu kad je došao do finala. Igra moćno, ovakav bi mogao otići i do kraja.