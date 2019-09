A sad u Manchester! Na Otok možete ići avionom za 1500 kn

Ma samo da ne primimo pet komada, mišljenje je vjerojatno svakog iole objektivnog navijača Dinama o gostovanju u Manchesteru protiv Cityja. Koje se, doduše, nakon veličanstvene pobjede "modrih" nad Atalantom (4-0), vjerojatno promijenilo i mora biti optimističnije.

Gostovanje na Otok, pogotovo na pozornici kakva je Liga prvaka, protiv momčadi kao što je Manchester City s Pepom Guardiolom, zasigurno je mamac za Dinamove navijače.

Oni najhrabriji mogli bi se do Manchestera zaputiti u avanturu automobilom, ali morat će putovati barem 20 sati, a oni nešto dubljeg džepa radije će sjesti na jednu od avionskih linija.

Naravno, najlakše je sjesti na avion u Zagrebu, a u toj varijanti let do Manchestera koštao bi 2870 kuna. Uštedjeti se može ako odete do Venecije jer je od tamo let za Manchester 1500 kuna. Postoji i jeftinija, ali malo kompliciranija varijanta. Letom za 940 kuna iz Zadra do Londona pa vlakom do Manchestera.

Cijene taksija pristupačne su. Start je svega 25 kuna, a po kilometru 12 kuna. Engleski pubovi s pristupačnim cijenama alkoholnih pića mogli bi dinamovcima popraviti tmurno raspoloženje zbog vjerojatne kiše. Pivo se u dućanu može kupiti i za 18 kuna, ali cigarete su paprenih 88 kuna.

Ipak, od ove sezone barem su ulaznice za gostujuće navijače u Ligi prvaka jeftinije. Odluka je to Uefe i Aleksandera Čeferina. Propisano je da je maksimalna cijena za gostujuće ulaznice 70 eura u Ligi prvaka. Nakon spektakla na Etihadu i možda pokoje čašice, dinamovci će pohitati u svoje krevete.

Soba u hostelu u listopadu tamo se može naći i za 250 kuna po noćenju, a nešto imućniji mogu otići u hotel. Soba u hotelu s četiri zvjezdice može se naći za 1300 kuna po noćenju. Mjesta još ima, požurite!