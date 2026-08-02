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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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A što kada ode Fruk? I ovako je igra Rijeke daleko od 'rock'n roll' nogometa koji Kek zaziva

Piše Domagoj Vugrinović,

RIJEKA - RUDEŠ 2-1 Sezona je tek počela i normalno je da su igračima "noge teške" nakon priprema, osobito jer je Kekov nogomet potpuno drukčiji od Sanchezova. Ipak, ova Rijeka ima i neke dublje probleme

Posljednju utakmicu 1. kola nove sezone HNL-a na Rujevici odigrali su domaća Rijeka i novi prvoligaš Rudeš. Domaćin je uz veliku premoć na terenu i mnoštvo prilika pobijedio 2-1 i tako pružio dobrodošlicu novom prvoligašu. Tradicija se nastavila. Naime, Rudeš nikada nije pobijedio na Rujevici. U šest utakmica ima isto toliko poraza, a nikada nije primio manje od tri gola.

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