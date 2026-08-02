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A što kada ode Fruk? I ovako je igra Rijeke daleko od 'rock'n roll' nogometa koji Kek zaziva

Piše Domagoj Vugrinović,

RIJEKA - RUDEŠ 2-1 Sezona je tek počela i normalno je da su igračima "noge teške" nakon priprema, osobito jer je Kekov nogomet potpuno drukčiji od Sanchezova. Ipak, ova Rijeka ima i neke dublje probleme