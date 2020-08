Abi izgubio: 'Žao mi je ako sam nekoga razočarao' Mama Zejna: 'Drhtim, ne mogu puno govoriti'

Mi u kući imamo djevojčicu koja je 11 godina kod nas, praktički otkad se rodila. Moja je baka bila siroče i odgojila je moje tetku i majku da budu hranitelji i pomognu. Tako da je kroz našu kuću prošlo mnogo djece, rekao je Abijev suparnik Miloš Cvetković

<p>Zagrebački Nigerijac <a href="https://www.24sata.hr/sport/kad-sam-bio-mali-djecak-otac-me-ostavio-na-hrelicu-sad-cu-u-ring-siguran-sam-da-cu-uspjeti-712884">Abraham Salimon Are</a> (20) ipak nije uspio. U ring je, zbog svoje nevjerojatne životne priče, o ocu koji ga je ostavio na Hreliću, ušao kao najveća zvijezda regionalnog borilačkog spektakla Armagedon.</p><p>Ali pobijedio ga je srpski borac <strong>Miloš Cvetković</strong> (25).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Abijeva prva borba </strong></p><p>- Nažalost, nisam pokazao što znam. Žao mi je ako sam nekoga razočarao, drugi put ću ući u borbu bolje. Svaka čast Cvetkoviću, iskusan je borac i uspio je završiti borbu - rekao nam je Are, kojem je to bila prva borba, dok je srpskom borcu to bila peta pobjeda u petoj borbi.</p><p>Publika je vrištala kad je Abraham ulazio u ring. Najavio nam je da će i njegova majka (udomiteljica) i prijatelji biti u dvorani i navijati.</p><p>- Hvala svima koji su me podržali, to mi puno znači. Ovaj sport je jako sebičan, trebaš imati puno pažnje i trenera oko sebe ako želiš uspjeti - dodao je.</p><p>A <strong>Zejna Herak</strong>, koja je prihvatila Abrahama kao dječaka, teško je dolazila do riječi:</p><p>- Bilo je kratko i strašno. Nije uspio, bude idući put. Eto, kod mene je već 16 godina, ali svaki put kad se priča o njegovom životu, probude se neke emocije - govorila je pa nastavila:</p><p>- Sva drhtim jer sam strepila nad njim, ne mogu ni govoriti puno.</p><p>Kako se pripremao za borbu, je li bio nervozan ovih dana?</p><p>- Ne, nije bio nervozan, pripremao se sretno i ponosno. Večeras je imao tremu, to je normalno, ali bit će bolje. Nadam se...</p><p>A srpski je borac <strong>Cvetković</strong> odmah nakon borbe otkrio da je i njemu jako dobro poznata životna priča kakvu je prošao Abraham.</p><p>- Vidio sam da je neiskusan, odnosno manje iskusan od mene, znao sam da će probati skratiti distrancu, ispipao sam ga, bacio middle kick, primijetio da sporije baca ruke, iskoristio sam to, počistio nogu, uzeo mount i završio u parteru ground and poundom. Što je zaštitni znak mog kluba - najprije je ispričao o borbi, a onda nastavio:</p><p>- Mi u kući imamo djevojčicu koja je već 11 godina kod nas, praktički cijeli život. Moja je baka bila siroče i kad je stekla nešto, odgojila je moje tetku i majku da budu hranitelji i pomognu. Tako da je kroz našu kuću prošlo mnogo djece. Ne govorim to da se hvalim, samo sam htio iskazati ekstremno poštovanje prema tom momku. Ovo je sport, na kraju ćemo otići popiti piće, družiti se, Abraham je dobar momak.</p><p><strong>POGLEDAJTE NJEGOVU ŽIVOTNU PRIČU: </strong></p>