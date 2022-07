Aco bocnuo: Rađa treba ostati i biti vođa puta po Luksemburgu

Vidim da je konsenzus oko Rađinog odlaska. Mislim da treba ostati i kao pravi predsjednik Stručnog savjeta biti vođa puta na pretkvalifikacijama po Gibraltaru, San Marinu, Luksemburgu ili gdje nas već ždrijeb odnese, napisao je na Twitteru Aleksandar Petrović, bivši izbornik hrvatske reprezentacije, nakon ispadanja Hrvatske s kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo porazom u Rijeci protiv Finske (81-79).

Da idemo toliko daleko pa kažemo da je hrvatska košarka dotaknula dno... Tko zna. Uvijek može bolje, ali i gore, a sad da ne pretjerujemo s floskulama, okrećemo se čelnicima Hrvatskog košarkaškog saveza. Dino Rađa i Stojko Vranković imena su koja se puno više spominju od onih igrača u dosta reprezentativnih okupljanja unazad.

Predsjednik Stručnog savjeta Rađa samo je u nevjerici gledao prema parketu riječke dvorane, bio je najglasniji oko odbijanja stranaca, promijenio je nekoliko izbornika, a uspjeha na kraju nije bilo. Kazna? Aco Petrović kaže da odstupanje s čelnih pozicija to i ne bi bilo. Otišli bi - i to je to.

Trebao bi ostati vođa puta po malim državicama Europe na kojima slijede odlasci hrvatskim košarkašima. Doduše, barem će 'vidjeti svijeta', ako se uopće ima smisla našaliti u ovakvoj situaciji. A tek se očekuje odgovor Rađe...

