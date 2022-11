Aco otkrio: Bender i Božić otpali su zbog ozljede. Novi izbornik? Morat ću uskoro dati prijedog

Desetak novinara i kamermana natiskalo se u maleni press salon Draženova doma. Veliki interes unatoč tome što naša reprezentacija igra kvalifikacije za kvalifikacije EuroBasketa.

Svi su htjeli čuti razmišljanja novog izbornika Aleksandra Petrovića koji je po četvrti put zasjeo u reprezentativnu fotelju kada to nitko nije htio. Pun entuzijazma i energije da podigne našu košarku s dna.

Hrvatski košarkaši okupili su se u nedjelju, odradili regeneracijski trening u ponedjeljak. U četvrtak ih čeka utakmica protiv Austrije u 3. kolu pretkvalifikacija za EuroBasket, a onda u nedjelju u Draženovu domu jedna od ključnih. Protiv opasne Poljske, četvrtoplasirane reprezentacije s ovogodišnjeg EuroBasketa.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

No, optimizam uoči ova dva susreta poljuljala su dva izostanka. Dragan Bender i Luka Božić su u sjajnoj formi, trebali su biti nositelji naše reprezentacije u ovome ciklusu, no zbog ozljeda neće biti na raspolaganju.

- Stigla je obavijest iz Zadra, Luka Božić je dva tjedna out pa neće igrati u ovom ciklusu. Umjesto njega pozvan je Runjić iz Splita da se pridruži reprezentaciji. Ona druga loša vijest je što nema Bendera, prije par dana nazvao me njegovi agent iz Amerike i obavijestio me da Bender mora mora provesti rehabilitaciju koljena jer je u 2 mjeseca bio pod velikim naporom. Nisam zvao nikoga jer imamo šestoricu visokih igrača, tri petice i tri četvorke.

Bez obzira na to, u reprezentaciji vjeruju u obje pobjede. Petrović na raspolaganju ima 14 igrača, od kojih će 12 konkurirati za susret protiv Austrije.

- Da bismo sutrašnji dan iskoristili najkvalitetnije moguće, regrutirao sam Majcunića iz Cibone da bismo mogli formirati tri petorke da najbolje moguće odradimo tri treninga. Danas ih ima 12. Prkačin će doći popodne, a tijekom noći dolazi Dario Drežnjak nakon utakmice Zvezde i Zadra. Zadnji koji dolazi je Toni Nakić koji dolazi večeras iz Malage - kazao je Aco pa nastavio:

- Brojimo 14 igrača. Dobili su set akcija, al to je u ovom kratkom trenažnom procesu ne previše široko, moramo se prilagoditi igračima koji su tu. Većina njih je u dobroj natjecateljskoj formi. Moram priznati da sam zadovoljan stanjem u kojem su došli. Bitno je da igramo na kvalitetan, dobar i agresivan način totalnim intenzitetom jer nemamo puno vremena. Bit će to dovoljno, nadam se, da pobijedimo u Grazu kako bi po povratku dobili dva dana priprema za Poljsku. Ta utakmica nosi puno toga. Ovdje su igrači koji su tu bili i prije, Mavra je bio i na EuroBasketu. Ovi igrači sada trebaju izaći iz te sjene i uzeti ono što im pripada na kvalitetan način. Ja sam optimist da će to dobro izgledati.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dominik Mavra ovog ljeta je prešao iz Zadra u Split, a veliko priznanje stiglo je u vidu kapetanske trake.

- To je jedna te ista priča što se tiče kratkih priprema, ai svima je tako. Ono što je super je da reprezentacija je jako mlada, tu ima dosta novih momaka i onih koji su bili ranije. Jako smo mlada momčad, neopterećena i ja imam dobar osjećaj. Čast mi je biti kapetan, nemam što reći. To je super, nešto što sanjaš otkako kreneš igrati košarku.

Iako su mu 23 godine, Mateo Drežnjak jedan je od starosjedioca u reprezentaciji. I to pokazuje kakvu mladu i poletnu momčad Petrović ima na raspolaganju.

- Malo drugačija postava, dosta je mladih igrača, u tom mlađem smo sastavu. Nadam se da ćemo pokazati dobru energiju, tako trebamo i igrati. Nadam se pobjedama. Dobro sam se snašao u Studentskom centru. Prilagodba je prošla lagano, liga mi je poznata i sve je leglo na svoje mjesto - kazao je Drežnjak.

I nakon toga je mikrofon pripao isključivo izborniku.

- Bez obzira na izostanke, ambicija nam se neće promijeniti. Naravno da ne želim prebaciti fokus na Poljsku jer nas čeka Austrija, ali svi znamo što nam ta utakmica znači. Želimo odigrati dobro. Ovog trenutka ne znam njihov završni popis, ali trebali bi imati 9 igrača koji su igrali na EuroBasketu i bili četvrti. Jako ih dobro poznajem jer sam igrao s njima dvaput s Brazilom prošle godine i znam kako igrati protiv njih. Ono što imaju u izobilju čime su uništili Slovence je silina, intenzitet. To želimo imati. Žao mi je zbog neke perspektive, kada sam rekao da nema Bendera, ali jedna projicirana centarska linija će obilježiti sljedeća dva olimpijska ciklusa, žao mi je što Matković i Bender nisu tu. Matković je drugi put ozlijeđen, u kontaktu sam s njim stalno. Vjerojatno će krenuti s treningom uskoro. On je tu i bit će. Mislim da ne treba previše lamentirati, centri, njih trojica koji su tu, Branković koji igra solidno u kontinuitetu, Bundović je imao jako puno dobrih utakmica, to je dečko koji napreduje. Možemo biti zadovoljni, razlog mog optimizma je da je dosta igrača u solidnoj formi, ova dvojica koja igraju na dvojci su obilježili vikend. Badžim je imao trojke sedam od sedam, Perković zabio šut za pobjedu. Većina je u solidnoj formi, treba odraditi kvalitetno sljedeća četiri treninga. Danas je to bilo upoznavanje struke s njima, kroz individualne razgovore i prolazak onoga što ćemo igrati. Njih osam je još jučer igralo. Ne bi imalo smisla da sam odmah navalio treningom na njih. Onaj pravi trening kreće popodne. Ključni dan je sutra.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Utakmica protiv Austrije igra se u četvrtak u Grazu od 20.20. Riječ je o nominalno najslabijoj reprezentaciji u našoj skupini koja ne zna za pobjedu nakon dva kola.

- Što se tiče Austrije, ne smijemo upasti u zamku. Oni su prije dvije, tri godine Srbiju imali na zadnjem šutu, Srbija dobila 1 razlike, Austrija imala šut za pobjedu. To su ekipe koje se moraju poštovati. Morate doći tamo svjesni da ste bolji, ali moja prva želja je taj intenzitet. Maknimo Mavru, to su sve momci u najboljim godinama. Oni će dobiti defenzivne koncepte, kako što braniti, mislim da tu njihovu mladost treba vidjeti. Kemija će biti besprijekorna. Idemo odraditi ovaj prozor najbolje moguće kako bismo kupili vrijeme nama koji živimo košarku kroz kvalitetne projekte, da ne moramo igrati pretkvalifikacije već da igramo kvalifikacije za OI u Parizu. Sastala bi se seniorska reprezentacija u punom sastavu.

Čuje li se s izbornikom Poljske Igorom Miličićem, koji je odbio hrvatsku klupu?

- Dok je bio aktualan za izbornika, bili smo u redovitoj komunikaciji. Nastavila se u vezi pitanja rada, omladinskog sektora, uspoređujući Poljsku i Hrvatsku. Kad je postalo izvjesno da ću ja biti izbornik, komunikacija je zamrla.

Petrović se po četvrti put vratio u reprezentativno sedlo, odradit će dva ciklusa pa se potom u veljači posvetiti samo funkciji sportskog direktora. Barem, takav je plan.

- Pustite mene, ovo su možda zadnje četiri utakmice u mojoj karijeri. Moj zadatak je da do kraja godine dam prijedlog tko mora voditi reprezentaciju sljedećih šest do osam godina. Moji pomoćnici? Nisam htio nikakve reciklirane stvari, htio sam one koji prihvaćaju moderne trendove. Vidio sam to u Sesaru i Tomasu. Sesar je prvi pomoćnik, on će me zamijeniti ako me izbace s drugom tehničkom. Možda se i isključim da vidim hahaha. Bariša Krasić je nešto što ne ulazi u to. Bilo mi je teško zahvaliti se Draženu Oreškoviću, ali nema puno ljudi koji se bave videoanalizom, Bariša je bio na dispoziciji. Cibona je dozvolila da dva njihova trenera budu u stožeru reprezentacije.

