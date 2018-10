Gojak: Mi se nikoga ne bojimo; Ademi: Izgledamo kao momčad

Bio je ovo pravi fajt i pobijedili smo zasluženo. Osjetio sam da smo jako dobri odmah na startu, počeo je kapetan Arijan Ademi nakon velike pobjede.

Dinamo ima priliku osigurati europsko proljeće nakon čak 49 godina, ali Ademi stavlja loptu na zemlju.

- Idemo utakmicu po utakmicu. Moramo igrati kako smo dosad igrali i neće biti straha. Izgledamo kao prava momčad, pokazujemo pravi gard, to je ono što krasi pravu ekipu. Imali smo puno zicera, i dosta ih nismo iskoristili. Hvala navijačima koji su bili uz nas na podršci

- Sad nas očekuje najteži posao. Trnava je jako teška ekipa. Očekuje nas tvrda i čvrsta ekipa i moramo se pripremiti na to - zaključio je kapetan i motor "modrih".

- Vrijedna pobjeda za nas. Imamo šest bodova u dvije utakmice, dobro je krenulo. Prvi smo i to nam je bio cilj. Sretan sam što sam dao tri gola u dva susreta, a to sam dao zahvaljujući cijeloj ekipi. Hvala im. Nije to samo moj uspjeh nego igramo svi jedan za drugog i to se vidi - rekao je Izet Hajrović, strijelac prvog gola iz penala.

- Ma presretni smo. Slušali smo trenera i ispunili njegove zamisli. Zato smo ostvarili vrijednu pobjedu. Cijela je ekipa pokazala da je prava, nismo dopustili Anderlechtu da se razigra. Zadovoljni smo s 2:0 i tri boda, ne trebamo se ničega bojati, trebamo ovako nastaviti - poručio je Amer Gojak, koji je u 68. minuti zapečatio sudbinu Belgijaca.

- Bilo je stvarno dobro od prve minute. Dobro smo se pripremili na njih. dobro je završilo i sad smo u dobroj poziciji za dalje. Stvarno svakog protivnika analiziramo. Spremni smo na svakog. Samo moramo pokazati ono što nam trener kaže - rekao je Mislav Oršić.