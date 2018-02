Ademi je Dinamov 'faktor X': Kapetan je zvijer od igrača...

Arijan Ademi je od povratka na teren nakon suspenzije za Dinamo nastupio u deset utakmica. Zabio je tri gola, dominirao je u veznom redu, a utakmica protiv Osijeka mu je prva u karijeri u kojoj je Šibenčanin zabio dva gola.

- Da, eto, prvi sam put i ja zabio dva gola. Osjećam se fizički odlično, spreman sam za sve - rekao je Ademi, koji je kao kapetan predvodio “plave” u Osijeku.

Samo neka ja zabijam

On je doista Dinamov “faktor X”, jedna od najvećih snaga momčadi Marija Cvitanovića.

Svojim je ulaskom u drugom poluvremenu preokrenuo tijek derbija na Poljudu u listopadu. Nije igrao nogomet dvije godine, ali je zadržao sjajnu formu. Golovi u Gradskom vrtu samo su potvrda njegove klase.

- Moja primarna zadaća nisu golovi nego defenziva, ali neka se uvijek lopta ovako odbije i ja zabijam, nemam ništa protiv - kaže Ademi.

Mario Cvitanović je jesenas Domagoju Antoliću oduzeo kapetansku vrpcu, dao ju je Ademiju, čime je jasno poručio da će u njegovoj viziji Ari biti lider ovog Dinama.

Igor Cvitanović: Ademi je zvijer od igrača

Prije tri godine Ademi je bio na korak od odlaska iz Zagreba.

Dobili su “plavi” nekoliko izdašnih ponuda, ali na kraju je Ademi ostao u Zagrebu. Ubrzo je došla i ta nesretna suspenzija. No Ademi se ni tad nije predavao.

Održavao je formu trenirajući, igrajući tenis i padel. Nije klonuo i sad ponovno ubire plodove svoga rada.

Ako nastavi s ovakvim partijama, na ljeto bi mogao ostvariti veliki transfer. Ima tek 26 godina i na ovakvoj razini može igrati još nekoliko sezona.

Naravno, ako ga zaobiđu ozljede. Ademi je pravi “traktor” u veznom redu, kad krene, doslovno ruši svoje protivnike. On je igrač baš po guštu današnjeg trenera zagrebačke momčadi.

- Kompletna je Dinamova vezna linija izgledala doista zastrašujuće protiv Osijeka. Moj prezimenjak ima tri defenzivca Ademija, Moru i Doumbiju, koji su izgledali odlično - kaže nam legenda Zagrepčana Igor Cvitanović, za kojeg Ademijeva klasa nikad nije bila sporna.

- To je igrač koji je bogatstvo za svaku momčad. Bez obzira na to kako vam ide, znate da će on uvijek dati svoj maksimum. Ademi je za mene zvijer od igrača, to nikad nije bilo sporno. Drago mi je da se nakon suspenzije vratio na ovakav način - dodao je Cvita.

Dinamo ga je platio samo 400.000 eura, a na njemu bi mogao zaraditi milijune.

Ima i tri nastupa u prijateljskim utakmicama za Hrvatsku, ali nakon što ga Niko Kovač nije poveo u Brazil 2014. godine, odlučio je igrati za Makedoniju. Šteta po Vatrene, u ovakvoj formi definitivno bi bio kandidat za SP u Rusiji.