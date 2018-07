Ademi odlazi iz Dinama? Nova destinacija bit će Francuska...

Nakon skoro osam godina, Arijan Ademi mogao bi napustiti Dinamo i svoju nogometnu karijeru nastaviti u Francuskoj, piše L'Equipe.

Prije desetak dana Lille je ponudio 3 milijuna i 800 tisuća eura za veznjaka, ali Dinamo je odbio tu ponudu. Sada je ponuda podignuta na 5 milijuna eura.

Međutim, u utrku za Ademijem uključio se i Bordeaux. Francuski klub cilja na našeg reprezentativca i kapetana Rijeke, Filipa Bradarića, a Ademi predstavlja alternativu. Bradarića želi i Cagliari.

