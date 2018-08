Ademi produžio ugovor! Bruno Petković službeno predstavljen

U Maksimiru je danas u jutarnjim satima održana izvanredna press konferencija, hrvatski prvak predstavio je novo pojačanje (transfer na pet godina) Brunu Petkovića, te obnovio ugovor sa svojom kapetanom Arijanom Ademijem također za još pet sezona.

- Ovo je bio jedan dugi dogovor, s obzirom da smo u kontaktima bili i ranije. Moja je želja bila da se vratim nazad, prve ozbiljnije korake sam napravio u Dinamu još prije 10-ak godina. Nakon toliko godina vani, gdje sam imao težak put, odlučio sam se vratiti kući. Mislim da je ovo pravi korak, da pokažem što su svi tvrdili za mene. Svi pričaju o tom mom talentu koji do sad, kao što vidite po statistici i ostalim stvarima, nisam skroz i opravdao. I on ne pokazuje ono što o meni misli struka koje me i dovela ovdje. Na meni je sada da se pokažem i dokažem, vjerujem da ću dočekati priliku u ovako ozbiljnoj konkurenciji - rekao je Bruno Petković, pa nastavio:

- Današnji Dinamo? Ova momčad mi se, za razliku od prijašnjih godina, čini ujedinjena. Modri sada nisu sastavljeni od dvije-tri zvijezde i ostatka momčad, već su pravi kolektiv, ne samo par kvalitetnih pojedinaca. To mi se svidjelo, tu se igra napadački nogomet i modri imaju jako puno tehnički dobrih igrača.

Jeste li po stilu igre slični Budimiru?

- Moj stil? Budimir je snažan napadač koji zna sačuvati loptu, kvalitetno odigrati i zabiti gol što smo vidjeli u prijašnjim utakmicama. Vjerujem da ja neću biti isti igrač kao u Italiji, sada sam u puno jačoj momčadi, Dinamo više igra prema naprijed. Moje talijanske momčadi su bile defenzivnije nastrojene momčadi, pa vjerujem da ćete me sada upoznati na drugačiji način.

Ipak, niste uspjeli u Italiji, niste se profilirali kroz Serie A...

- Postoji puno faktora za to, mogu sada tražiti alibije, u svemu vjerojatno najviše ima i moje krivice. Kroz cijeli život sam bio igrač koji se puno oslanjao na neku vlastitu viziju, igrao sam svoj stil nogometa. A to u jednom zatvorenijem sustavu kao u Italiji teško prolazi. Većina ljudi je tamo fokusirano na taktiku, pa su neke njihove sheme meni često bile neprihvatljive. Još sazrijevam i učim, napredujem, vjerujem da ću se najbolji način uklopiti u Dinamo - završio je Petković.

Riječ je dobio i sportski direktor Dinama Marijan Vlak...

- Bruno je prije bio kod nas, pa zadnjih šest godina promijenio puno klubova u Italiji. Ima iskustvo igranja u Serie A i Serie B, a kako je Bjelica inzistirao na još jednom napadaču, svi smo se složili da u klub stigne baš on. Relativno je mlad, ima 23 godine, ali je igrač koji nam donosi iskustvo jer je osjetio talijansku ligu. Kod nas je konkurencija snažna, no vjerujem da će se Bruno nametnuti treneru i igrati. Treneru smo ispunili želju, sada će konkurencija u napadu biti još jača, pred Bjelicom su sada slatke brige - rekao je Vlak.

Drugi dio press konferencije protekao je u slavljeničkom tonu, Arijan Ademi potpisao je novi petogodišnji ugovor s hrvatskim prvakom. A povodom toga se medijima prvi obratio predsjednik kluba Mirko Barišić.

- Poboljšani ugovor na još pet godina zalog je jedne naše dosadašnje uspješne suradnje. Neću previše pričati o igračkim kvalitetama našeg kapetana, one su poznate, a mi smo donijeli odluku da vođa momčadi, čovjek s toliko vrlina, i dalje vodi našu ekipu u stvaranju. Dinamo je u obavezi nizati vrhunske rezultate na domaćoj razini, dok nam je Europa nasušna potreba i izdašan izvor prihoda. Ademi je zadužio klub, a mi smo se u njegovoj burnoj prošlosti pokazali pravim partnerom i on to zna cijeniti. Ponosni smo što smo se zajedno izvukli iz toga, sada stiže nova era, a Dinamo će predvođen njime dominirati u hrvatskoj ligi, vjerujemo i napraviti korak dalje u Europi. Neka ovo bude na obostrano zadovoljstvo - rekao je predsjednik kluba Mirko Barišić, te dodao:

- Imali smo podosta konkretnih ponuda za Ademija, ne upita, već ozbiljnih ponuda, ali o tome nismo razmišljali. U zajedničkom smo dogovoru odlučili kako je ovo najbolje rješenje, kako smo svi presretni zbog nove suradnje na pet godina. Ponude? Najozbiljnija je bila od francuskog Lillea, vjerujem da će tamo biti jako žalosni kada vide kako smo danas potpisali novi ugovor, prodaja Ademija sada ne dolazi u obzir.

Završni čin današnje press konferencije imao je sam Ademi.

- Presretan sam što sam potpisao novi ugovor, pokazalo se to obostranom ljubavi mene i kluba. Oni su bili uz mene kada mi je bilo najteže, pa se nisam dvoumio ni trenutka. Odmah sam znao da ću produljiti ugovor, to nije bilo upitno. Želim ovdje i dalje osvajati naslove, ući u Ligu prvaka. I dalje ću u svakom trenutku davati svoj maksimum, probati držati Dinamo na ovim razinama - kaže Ademi i nastavlja:

- Nisam trenirao tri dana, danas ću probati, pa vjerujem da ću konkurirati za Astanu. Ali, ništa nije sigurno. Gledali smo ih, tvrda su i čvrsta momčad koja je naučila pobjeđivati. Čeka nas zahtjevna utakmica, bit će to pravi fajt.

Vaši daljnji ciljevi s Dinamom?

- Imam ih ja jako puno. Cilj mi je s Dinamom opet ući u Ligu prvaka, pa prezimiti u Europi, to još nismo napravili. Ma gledajte, ovaj klub mi je puno pomogao, moram i ja nešto vratiti klubu. A ako me ovdje vole i žele, ja ću uvijek biti tu.

Kapetan Dinama za kraj je imao i poruku za novog igrača Brunu Petkovića...

- Inicijacija? Normalno, to čeka svakoga u našoj svlačionici. Što će pjevati? Nemam pojma, vidjet ćemo što će izabrati, to je na njemu - sa smiješkom je završio Ademi.