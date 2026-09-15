Ovo su novi dresovi 'vatrenih!' Gostujući je inspiriran čipkom

Adidas je predstavio dugoočekivane nove službene domaće i gostujuće dresove hrvatske nogometne reprezentacije, prvu garnituru u sklopu dugoročnog partnerstva s Hrvatskim nogometnim savezom (HNS). Spajajući vrhunske inovacije usmjerene na sportske performanse s elementima duboko ukorijenjenima u hrvatskoj kulturi i identitetu, novi dresovi slave nasljeđe, ponos i strast koji definiraju hrvatski nogomet.

Predstavljanje novih dresova označava početak novog poglavlja za jednu od najprepoznatljivijih reprezentacija u međunarodnom nogometu. Nakon što je učvrstila svoju poziciju jedne od vodećih reprezentacija svjetskog nogometa, Hrvatska će, u sklopu partnerstva najavljenog ranije ove godine, prvi put zaigrati u Adidasovih dresovima.

Foto: PROMO

Novi domaći dres suvremena je interpretacija prepoznatljivih hrvatskih crveno-bijelih kvadratića, jednog od najupečatljivijih vizualnih simbola u međunarodnom nogometu. Po prvi puta su u uzorak kvadratića uklopljena slova glagoljice, najstarijeg poznatog slavenskog pisma i važnog simbola hrvatske kulturne baštine. Glagoljička slova protežu se kroz cijeli uzorak, dajući jednom od najprepoznatljivijih simbola hrvatskog nogometa novo, suvremeno izdanje. Na stražnjem dijelu ovratnika nalazi se i natpis „HRVATSKA” ispisan glagoljicom, koji dres dodatno povezuje s hrvatskom kulturnom poviješću.

Gostujući dres inspiriran je, pak, dugom hrvatskom tradicijom izrade čipke, umijećem koje se prenosi generacijama i također predstavlja važan dio hrvatske kulturne baštine. Složeni motiv inspiriran čipkom proteže se preko tamnoplave podloge dresa i predstavlja suvremenu interpretaciju hrvatske tradicije. Dizajn zaokružuje detalj na ovratniku s natpisom „HRVATSKA” u tipografiji inspiriranoj križnim vezom, koji tradicionalno umijeće povezuje sa suvremenim nogometnim dizajnom.

Foto: PROMO

„Ovi dresovi su puno više od inovativnih nogometnih kompleta i upečatljivog dizajna. U suradnji s Adidasom odabrali smo dizajn koji savršeno spaja lokalni ponos i globalnu perspektivu. Upravo su to vrijednosti koje Hrvatska oduvijek zastupa, a sada će ih nastaviti prenositi nova generacija navijača i igrača“, rekao je Marijan Kustić, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza.

Oba dresa razvijena su kako bi odgovorila na zahtjeve nogometa na najvišoj razini te uključuju najnoviju adidas CLIMACOOL+ tehnologiju. Posebno razvijeni rastezljivi materijali i tehnologija 3D mapiranja tijela poboljšavaju ventilaciju i prozračnost te pomažu igračima da ostanu suhi tijekom utakmica visokog intenziteta i u uvjetima visokih temperatura. Perforirani paneli s tri crte i strateški postavljene mrežaste zone dodatno poboljšavaju protok zraka i udobnost.

Hrvatska muška nogometna reprezentacija prvi će put zaigrati u novim domaćim i gostujućim dresovima tijekom nadolazećih utakmica UEFA Lige nacija.

Uz nove domaće i gostujuće dresove, adidas predstavlja i širu kolekciju hrvatske nogometne reprezentacije koja uključuje kratke hlače, čarape, odjeću za trening i odjeću za slobodno vrijeme. Kolekcija je namijenjena navijačima koji svoju povezanost s reprezentacijom žele pokazati na terenu i izvan njega.