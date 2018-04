Adio Oklahoma, Jazz ide dalje! Krvavi LeBron išao na šivanje

Igrat će se odlučujuća, sedma utakmica u Clevelandu jer je Indiana odigrala fantastičnu partiju noćas i pomela LeBrona Jamesa i društvo s nevjerojatnih 121-87. Doduše, sve je već bilo gotovo nakon tri četvrtine pa je gostujući trener tyronn Lue na parket poslao rezervnu petorku, uključujući i našeg Tonija Žižića koji je zabio 2 koša.

Frustrirajuća noć za LeBrona Jamesa (22 koša), kojem je ovo najgori playoff poraz otkako se vratio u svoj grad, završila je udarcem u glavu i velikom posjekotinom iznad oka pa je nakon utakmice morao na šivanje.

Rookie Utah Jazza Donovan Mitchell odigrao je nestvarnu utakmicu: zabio je 38 koševa, od toga 22 u trećoj četvrtini i Utah Jazz eliminirao je Oklahomu već u prvom krugu doigravanja pobjedom 96-91.

And what a 3rd quarter from @spidadmitchell! He puts up 22 PTS in Q3 and enters Q4 of Game 6 with 32 PTS, 5 3PTM, 1 REB, 1 AST & 1 STL for 34.4 #NBAFantasy points!#NBAPlayoffs pic.twitter.com/ZPdGqT7Dza