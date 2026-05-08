ANKETA: TREBA LI GA ZVATI?

Adrian Segečić dobio nagradu u Championshipu! Hoće li ići na SP

Piše Bruno Lukas,
Osijek: Hrvatska protiv Turske za plasman na U-21 Europsko prvenstvo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Ofenzivni veznjak osvojio je nagradu za igrača mjeseca travnja u Championshipu. Sjajnim nastupima pomogao je Portsmouthu ostati u drugoj ligi

Adrian Segečić (21) travanj je pretvorio u osobnu predstavu, zabio je četiri gola, upisao tri asistencije i izravno sudjelovao u sedam golova Portsmoutha u tom razdoblju. Krunu izvrsnog mjeseca stavio je prvim hat-trickom u engleskom nogometu, protiv Stoke Cityja, a sada je dobio nagradu za najboljeg igrača mjeseca travnja u Championshipu

Portsmouth je u taj period ušao u teškoj situaciji, tik iznad zone ispadanja. Nakon reprezentativne pauze krajem ožujka, 'plavi' su pokrenuli niz od pet utakmica bez poraza, uključujući tri uzastopne pobjede protiv Middlesbrougha, Ipswicha i Leicestera, koje su im osigurale opstanak u Championshipu. Sezonu su završili na 18. mjestu, osam bodova iznad opasne zone.

- Bili smo u teškoj situaciji kada smo otišli na reprezentativnu stanku. A onda smo ostvarili niz od pet utakmica bez poraza i osigurali opstanak, to je bilo impresivno. Krunu svemu stavio sam prvim hat-trickom u engleskom nogometu protiv Stokea, što je bio nevjerojatan osjećaj - rekao je Segečić za klupsku stranicu.

U Portsmouth je stigao u lipnju 2025. iz australskog Sydneya, odigrao 38 utakmica i odmah se nametnuo kao jedan od ključnih igrača momčadi, a s ukupno 11 pogodaka završio je sezonu kao najbolji klupski strijelac.

Na korak do Svjetskog prvenstva?

Krilni napadač rođen u Australiji ranije je ove godine odlučio nastupati za Hrvatsku te je u ožujku debitirao za U-21 reprezentaciju u pobjedi protiv Turske 3-0 u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Zbog odlične forme, sve se glasnije spominje kao mogući kandidat za seniorsku vrstu uoči Svjetskog prvenstva ovog ljeta.

Izbornik U-21 reprezentacije Ivica Olić već je ranije hvalio mladog napadača.
- Segečić puca od samopouzdanja, jako je brz, ima odličan dribling i šut s obje noge. Nama je cilj ovakve igrače otpremiti u A-selekciju, a meni je čast voditi ovakve igrače - rekao je.

Treba li Dalić zvati Segečića na Svjetsko prvenstvo?

