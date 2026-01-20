Samo nekoliko tjedana uoči Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini svijet zimskih sportova potresa netipična afera naziva 'Penisgate'. Odnosi se na skijaške skokove, odnosno odijela koje skakači nose
Afera 'Penisgate' trese skijaški svijet! Evo što je skandalozno
Svijet skijaških skokova, sport u kojem milimetri i stotinke sekunde odlučuju o pobjednicima, potresa bizaran skandal nazvan 'Penisgate'. Nekoliko tjedana uoči Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini 2026. godine, pojavile su se optužbe da neki natjecatelji manipuliraju veličinom svojih genitalija kako bi stekli aerodinamičku prednost.
Da bi se razumjela pozadina ovog skandala, ključno je shvatiti ulogu opreme, a pogotovo odijela. Odijelo, strogo regulirano od strane Međunarodne skijaške i snowboard federacije (FIS), mora biti izrađeno od istog materijala, imati propisanu propusnost zraka i debljinu između četiri i šest milimetara. Najvažnije od svega, mora pratiti liniju tijela s maksimalnim odstupanjem od dva centimetra, s iznimkom dužine međunožja gdje je tolerancija četiri centimetra.
Svako dodatno platno, pa i najmanje povećanje površine, djeluje kao dodatno krilo. To stvara veći uzgon, usporava spuštanje i u konačnici omogućuje skakaču da preleti nekoliko ključnih metara više. Upravo je ta borba za svaki kvadratni centimetar platna dovela sport na rub apsurda.
Tvrdi se da neki sportaši prije službenih mjerenja, koja se provode 3D skenerima na početku sezone, pribjegavaju umjetnom povećanju genitalija. Skeniranje, naime, određuje dimenzije odijela za cijelu sezonu, a ključna mjera je ona koja se uzima od najniže točke genitalnog područja. Logika je jednostavna: ako se ta točka umjetno spusti, sportaš zakonski dobiva pravo na veće, komotnije odijelo s više platna u ključnom području između nogu, što donosi aerodinamičku prednost.
Navodno se koriste dvije metode. Jedna uključuje ubrizgavanje hijaluronske kiseline, supstance koja se često koristi u kozmetičkim zahvatima, kako bi se privremeno povećao volumen spolovila. Druga, još bizarnija metoda je korištenje gline za modeliranje koja se stavlja u donje rublje tijekom mjerenja.
Međunarodna skijaška federacija našla se pod velikim pritiskom. Iako za 'Penisgate' još nema službenih optužnica ni dokaza, povijest nedavnih skandala s odijelima ne ide im u prilog. Prošle godine norveška je reprezentacija bila u središtu skandala kada je otkriveno da su treneri i tehničar ilegalno prepravljali odijela šivanjem neelastičnih šavova u području prepona kako bi materijal bio čvršći i stvarao veći uzgon. Nekoliko trenera i dužnosnika je suspendirano, a FIS je najavio 'nultu stopu tolerancije'.
Norveška zvijezda Halvor Egner Granerud nazvao je ideju o manipulaciji genitalijama 'potpuno apsurdnom', ističući da se mjerenja provode pod nadzorom medicinskog osoblja i uz korištenje standardiziranog donjeg rublja upravo kako bi se spriječile manipulacije.
Jedno od rješenja o kojem se razmišlja jest da se pri mjerenju kao referentna točka uzima koštana struktura, a ne meko tkivo, što bi u potpunosti eliminiralo mogućnost ovakvih manipulacija. Dok se čekaju novi potezi FIS-a, svijet skijaških skokova ostaje pod sjenom sumnje. Optužbe, bile one istinite ili ne, pokazuju na što su sve sportaši spremni u potrazi za pobjedom i koliko je tanka linija između inovacije i prevare u ovom fascinantnom zimskom sportu.
