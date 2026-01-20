Afera 'Penisgate' trese skijaški svijet! Evo što je skandalozno

Svijet skijaških skokova, sport u kojem milimetri i stotinke sekunde odlučuju o pobjednicima, potresa bizaran skandal nazvan 'Penisgate'. Nekoliko tjedana uoči Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini 2026. godine, pojavile su se optužbe da neki natjecatelji manipuliraju veličinom svojih genitalija kako bi stekli aerodinamičku prednost.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:56 I Zagorje ima svoje natjecanje u skijaškim skokovima! 'Skače se od vremena Matije Gupca...' | Video: 24sata/Robert Anić/PIXSELL

Da bi se razumjela pozadina ovog skandala, ključno je shvatiti ulogu opreme, a pogotovo odijela. Odijelo, strogo regulirano od strane Međunarodne skijaške i snowboard federacije (FIS), mora biti izrađeno od istog materijala, imati propisanu propusnost zraka i debljinu između četiri i šest milimetara. Najvažnije od svega, mora pratiti liniju tijela s maksimalnim odstupanjem od dva centimetra, s iznimkom dužine međunožja gdje je tolerancija četiri centimetra.

Svako dodatno platno, pa i najmanje povećanje površine, djeluje kao dodatno krilo. To stvara veći uzgon, usporava spuštanje i u konačnici omogućuje skakaču da preleti nekoliko ključnih metara više. Upravo je ta borba za svaki kvadratni centimetar platna dovela sport na rub apsurda.

Foto: ISSEI KATO/REUTERS

Tvrdi se da neki sportaši prije službenih mjerenja, koja se provode 3D skenerima na početku sezone, pribjegavaju umjetnom povećanju genitalija. Skeniranje, naime, određuje dimenzije odijela za cijelu sezonu, a ključna mjera je ona koja se uzima od najniže točke genitalnog područja. Logika je jednostavna: ako se ta točka umjetno spusti, sportaš zakonski dobiva pravo na veće, komotnije odijelo s više platna u ključnom području između nogu, što donosi aerodinamičku prednost.

Navodno se koriste dvije metode. Jedna uključuje ubrizgavanje hijaluronske kiseline, supstance koja se često koristi u kozmetičkim zahvatima, kako bi se privremeno povećao volumen spolovila. Druga, još bizarnija metoda je korištenje gline za modeliranje koja se stavlja u donje rublje tijekom mjerenja.

Foto: ISSEI KATO/REUTERS

Međunarodna skijaška federacija našla se pod velikim pritiskom. Iako za 'Penisgate' još nema službenih optužnica ni dokaza, povijest nedavnih skandala s odijelima ne ide im u prilog. Prošle godine norveška je reprezentacija bila u središtu skandala kada je otkriveno da su treneri i tehničar ilegalno prepravljali odijela šivanjem neelastičnih šavova u području prepona kako bi materijal bio čvršći i stvarao veći uzgon. Nekoliko trenera i dužnosnika je suspendirano, a FIS je najavio 'nultu stopu tolerancije'.

Norveška zvijezda Halvor Egner Granerud nazvao je ideju o manipulaciji genitalijama 'potpuno apsurdnom', ističući da se mjerenja provode pod nadzorom medicinskog osoblja i uz korištenje standardiziranog donjeg rublja upravo kako bi se spriječile manipulacije.

Foto: ISSEI KATO/REUTERS

Jedno od rješenja o kojem se razmišlja jest da se pri mjerenju kao referentna točka uzima koštana struktura, a ne meko tkivo, što bi u potpunosti eliminiralo mogućnost ovakvih manipulacija. Dok se čekaju novi potezi FIS-a, svijet skijaških skokova ostaje pod sjenom sumnje. Optužbe, bile one istinite ili ne, pokazuju na što su sve sportaši spremni u potrazi za pobjedom i koliko je tanka linija između inovacije i prevare u ovom fascinantnom zimskom sportu.