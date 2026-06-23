24SATA IZ ALEXANDRIJE PLUS+
Afganistanac Leo zaluđen je Lukom Modrićem: 'I sina sam nazvao po hrvatskom kapetanu'
'Ja sam izbjeglica iz Afganistana, doselio sam kao dječak u SAD, a osjećam povezanost s Modrićem jer imamo sličnu priču. I on je bio izbjeglica, morao je stvoriti od nule, priča nam Leo
Hrvatska nogometna reprezentacija u Torontu je odradila i drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a "vatreni" se već danas vraćaju u svoju stalnu bazu u Alexandriji. Raspored utakmica sve je žešći pa se naši nogometaši već okreću novom dvoboju i utakmici s Ganom u subotu.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku