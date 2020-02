Agent brojnih hrvatskih igrača osumnjičen je za pranje novca

Fali Ramadani jedan je od najpoznatijih nogometnih menadžera koji pod svojom palicom drži neke od najpoznatijih nogometaša, a među njima i nekoliko hrvatskih.

Godinama je uspješan u svome poslu, ali sada se našao u problemu. Naime, osumnjičen je za pranje novca i utaju poreza, a Civilna garda Španjolske je nekoliko sati pretraživala dokumente u njegovoj kući u Mallorci, piše list Ultima Hora.

U istragu su uključeni Europol, Porezna služba i Tim za borbu protiv organiziranog kriminala, a Ramadaniju su poručili da se šest sati poslije pretresa mora nacrtati na Nacionalnom sudu.

Mallorcan authorities have searched the offices of agent Fali Ramadani in connection with a money laundering and tax evasion investigation this week. He represents Leroy Sane, Luka Jovic and many more international players https://t.co/psRHhNuanM