Aguerova kolekcija: Bondov Rover 007, Ferrari i - Nissan

Sergio Aguero možda je ispao u četvrtfinalu Lige prvaka nakon utakmice pune preokreta na Etihadu, ali kući ga čeka dobra utjeha. Nakon pobjede nad Tottenhamom 4-3 City je ispao zbog pravila golova u gostima, a Argentinac je otišao doma svojim limenim ljubimcima. A ima itekako zavidnu kolekciju istih...

FERRARI GTC4 LUSSO, 2,15 milijuna kuna

Aguero je prošle godine nakratko otišao do Los Angelesa, a tamo je iznajmio Ferrari u kojem se vozio za vrijeme odmora. Pao je na njega iz prve! Ferrari ga je začarao, a Argentinac je odmah nakon toga kupio prekrasni crni GTC4 Lusso vrijedan nevjerojatnih 2,15 milijuna kuna.

A što je to njemu, pa tolika mu je i tjedna plaća...

Lusso do stotke stiže u tek 3,4 sekunde! A maksimalna brzina mu je nestvarnih 355 kilometara na sat!

Nije ni čudo da se Aguero odmah zaljubio u njega i da ga od svih svojih automobila najčešće koristi po ulicama Manchestera...

LAMBORGHINI AVENTADOR, 2,32 milijuna kuna

Još prije pet godina argentinski napadač kupio je moćnog Aventadora. Za Lamborghinija je izdvojio lijepu svotu od 270 tisuća funti, a onda ga je odveo kod slavnog dizajnera automobila Yiannija Charalmbousa, koji je ukrasio felge i boju automobila.

Foto: Instagram, Twitter Aventador nevjerojatno brzo hvata stotku, brže i od Ferrarija, pa tako do 100 kilometara na sat stigne u tek 2,9 sekundi. Maksimalna brzina? Čak 350 kilometara na sat..

LUMMA CLR SV RANGE ROVER, 1,29 milijuna kuna

Zovem se Aguero. Sergio Aguero.

Kad bi napadač Cityja htio postati James Bond zasigurno bi na audiciju stigao u ovom automobilu.

Lumma CLR SV Range Rover korišten je u Bondovom filmu Spectre. Iako nije poznat kao slavni Aston Martin agenta 007, i dalje je prilično dobar...

Aguero je koristio Rover za dolazak na neke utakmice ove sezone, poput one u FA kupu protiv Burnleyja, no navijače bi mogao razočarati njegov odabir boje sjedala. Odabrao je - crvenu! Mogao je to i bolje...

NISSAN GT-R, 775 tisuća kuna

A ako bi ih crvena boja Range Rovera zabrinula, navijači bi zasigurno odahnuli kada bi vidjeli njegov Nissan GT-R.

Uoči manchesterskog derbija prije dvije godine, Aguero je pozirao pored svog posebno dizajniranog automobila dok je lansirao novu liniju svojih Puma evoSPEED SL-S kopački koja je kreirana samo za tu utakmicu.

Automobil? Njega je opet uredio Yianni Charalambous.

GT-R je obojen u plavo, ima crnu traku i izgledao je kao kombinacija dresova Argentine i Cityja. I Aguerovih kopački!

- Kopirali smo svaki detalj s evoSPEED kopački napravljenih za derbi - rekao je tada Yianni.

Aguero je i ambasador Nissana zajedno s Garethom Baleom još od 2016. godine, a njegov GT-R ide čak i 315 kilometara na sat.