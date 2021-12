Pitanje je trenutka kada će otići u UFC, gdje kvalitetom i pripada, ali prije toga je odlučio ispisati povijest u najjačoj europskoj MMA organizaciji. Fenomenalni Roberto Soldić (20-3, 26) pobijedio je legendarnog Mameda Halidova (35-8-2, 41) nokautiravši ga u drugoj rundi pa tituli iz velter kategorije dodao i onu iz srednje. I ne želi stati samo na tome. Odmah nakon meča prozvao je Tomasza Narkuna i najavio pohod na titulu u poluteškoj kategoriji.

Hrvatski borac krenuo je agresivno i pametno u meč. Nije htio srljati i riskirati, htio je taktički nadmudriti Halidova. I bila je to njegova najzrelija izvedba do sada. Hrvatski borac odradio je sjajnu borbu od samog starta. Odlično se kretao, nije nasjedao na trikove starog lisca Halidova i u potpunosti je neutralizirao njegove pokušaje u stojci. U drugoj rundi je naš borac pokazao svu svoju snagu.

Nakon sredine druge runde borba se zakuhtala, ušli su u razmjenu udaraca, a nastradao je Halidov. Soldić ga je fantastičnim krošeom uspavao legendarnog borca, a pobjedu je potvrdio 'ground and poundom'.

Halidov je bio u teškom nokautu, liječnici su ga budili dobrih pet minuta, ali u konačnici je uspio sam ustati i odšetati iz oktogona. No, prije toga mu je Soldić odao velike priznanje. Došao je do njega, kleknuo i zagrlio ga.

- Hvala ti na prilici, ti si sjajan - rekao je hrvatski borac Halidovu koji mu je uzvratio.

- Drag si mi i volim te. Sretno dalje.

Bio je to meč sadašnjeg i budućeg kralja, kako je najavio KSW, a Soldić je ovom pobjedom definitivno preoteo tu titulu poljskom borcu čečenskog porijekla i pokazao da je u ovome trenutku najbolji borac u poljskoj organizaciji.

Hrvat je došao do najveće pobjede u svojoj karijeri i sada mu je samo nebo granica. Mnogi ga vide u UFC-u, no on ima druge želje. Želi napraviti korak dalje pa titulama iz veltera i srednje kategorije pridodati i onu iz poluteške.

- Što reći, neću slaviti, rekao sam to i ranije. Nisam iznenađen, vjerujem u svoje ruke, hrvanje i kondiciju. Hvala na podršci. Mamed je legenda i bit će zauvijek. Hvala mu na borbi. Što je sljedeće? Tomasz Narkun! Želim biti trostruki prvak. Ozbiljan sam. Želim se boriti sa svima, volim ovaj osjećaj. Znam kako je izgubiti. Gubio sam i pobjeđivao. Volim ovu igru i želim biti trostruki prvak - naglasio je sjajni Soldić nakon meča.